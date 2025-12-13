No. 1 Indiana (13-0) did not play. Next: TBA.
No. 2 Georgia (12-1) did not play. Next: TBA.
No. 3 Ohio St. (12-1) did not play. Next: TBA.
No. 4 Texas Tech (12-1) did not play. Next: TBA.
No. 5 Oregon (11-1) did not play. Next: vs. No. 19 James Madison, Saturday.
No. 6 Mississippi (11-1) did not play. Next: vs. No. 17 Tulane, Saturday.
No. 7 Texas A&M (11-1) did not play. Next: vs. No. 10 Miami, Saturday.
No. 8 Oklahoma (10-2) did not play. Next: vs. No. 11 Alabama, Friday.
No. 9 Notre Dame (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 10 Miami (10-2) did not play. Next: at No. 7 Texas A&M, Saturday.
No. 11 Alabama (10-3) did not play. Next: at No. 8 Oklahoma, Friday.
No. 12 BYU (11-2) did not play. Next: vs. No. 24 Georgia Tech, Saturday, Dec. 27.
No. 13 Vanderbilt (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 14 Texas (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 15 Utah (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 16 Southern Cal (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 17 Tulane (11-2) did not play. Next: at No. 6 Mississippi, Saturday.
No. 18 Michigan (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 19 James Madison (12-1) did not play. Next: at No. 5 Oregon, Saturday.
No. 20 Virginia (10-3) did not play. Next: at No. 25 Missouri, Saturday, Dec. 27.
No. 21 Arizona (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 22 Navy (10-2) beat Army 17-16. Next: TBA.
No. 23 North Texas (11-2) did not play. Next: at San Diego St., Saturday, Dec. 27.
No. 24 Georgia Tech (9-3) did not play. Next: at No. 12 BYU, Saturday, Dec. 27.
No. 25 Missouri (8-4) did not play. Next: vs. No. 20 Virginia, Saturday, Dec. 27.
