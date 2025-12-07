No. 1 Ohio St. (12-1) lost to No. 2 Indiana 13-10. Next: TBA.
No. 2 Indiana (13-0) beat No. 1 Ohio St. 13-10. Next: TBA.
No. 3 Georgia (12-1) beat No. 10 Alabama 28-7. Next: TBA.
No. 4 Oregon (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 5 Texas Tech (12-1) beat No. 11 BYU 34-7. Next: TBA.
No. 6 Mississippi (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 7 Texas A&M (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 8 Oklahoma (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 9 Notre Dame (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 10 Alabama (10-3) lost to No. 3 Georgia 28-7. Next: TBA.
No. 11 BYU (11-2) lost to No. 5 Texas Tech 34-7. Next: TBA.
No. 12 Miami (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 13 Vanderbilt (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 14 Texas (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 15 Utah (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 16 Virginia (10-3) lost to Duke 27-20, OT. Next: TBA.
No. 17 Southern Cal (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 18 Michigan (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 19 James Madison (12-1) beat Troy 31-14, Friday. Next: TBA.
No. 20 North Texas (11-2) lost to No. 21 Tulane 34-21, Friday. Next: TBA.
No. 21 Tulane (11-2) beat No. 20 North Texas 34-21, Friday. Next: TBA.
No. 22 Arizona (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 23 Navy (9-2) did not play. Next: vs. Army, Saturday.
No. 24 Georgia Tech (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 25 Missouri (8-4) did not play. Next: TBA.
