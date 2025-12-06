No. 1 Ohio St. (12-0) did not play. Next: vs. No. 2 Indiana, Saturday.
No. 2 Indiana (12-0) did not play. Next: at No. 1 Ohio St., Saturday.
No. 3 Georgia (11-1) did not play. Next: at No. 10 Alabama, Saturday.
No. 4 Oregon (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 5 Texas Tech (11-1) did not play. Next: vs. No. 11 BYU, Saturday.
No. 6 Mississippi (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 7 Texas A&M (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 8 Oklahoma (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 9 Notre Dame (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 10 Alabama (10-2) did not play. Next: vs. No. 3 Georgia, Saturday.
No. 11 BYU (11-1) did not play. Next: at No. 5 Texas Tech, Saturday.
No. 12 Miami (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 13 Vanderbilt (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 14 Texas (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 15 Utah (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 16 Virginia (10-2) did not play. Next: vs. Duke, Saturday.
No. 17 Southern Cal (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 18 Michigan (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 19 James Madison (12-1) beat Troy 31-14. Next: TBA.
No. 20 North Texas (11-2) lost to No. 21 Tulane 34-21. Next: TBA.
No. 21 Tulane (11-2) beat No. 20 North Texas 34-21. Next: TBA.
No. 22 Arizona (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 23 Navy (9-2) did not play. Next: vs. Army, Saturday, Dec. 13.
No. 24 Georgia Tech (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 25 Missouri (8-4) did not play. Next: TBA.
