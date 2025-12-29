Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, Dec. 30

The Associated Press

December 29, 2025, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Dec. 30

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

BTN — Howard at Northwestern

6 p.m.

SECN — Albany at South Carolina

7 p.m.

ACCN — Pittsburgh at Miami

BTN — Milwaukee at Wisconsin

ESPN2 — Florida St. at North Carolina

FS1 — Seton Hall at Marquette

8 p.m.

SECN — SC State at Tennessee

9 p.m.

ACCN — Louisville at California

BTN — New Hampshire at Nebraska

ESPN2 — Notre Dame at Stanford

FS1 — Butler at Creighton

10 p.m.

CBSSN — San Diego St. an San Jose St.

11 p.m.

FS1 — New Mexico at Boise St.

COLLEGE FOOTBALL

2 p.m.

ESPN — Radiance Technologies Independence Bowl: Coastal Carolina vs. Louisiana Tech, Shreveport, La.

5:30 p.m.

ESPN — Liberty Mutual Music City Bowl: Tennessee vs. Illinois, Nashville, Tenn.

9 p.m.

ESPN — Valero Alamo Bowl: Southern Cal vs. TCU, San Antonio

IIHF HOCKEY (BOY’S)

2 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Switzerland vs. Germany, Group A, Saint Paul, Minn.

3:30 p.m.

NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Latvia vs. Denmark, Group B, Minneapolis

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Philadelphia at Memphis

PEACOCK — Philadelphia at Memphis

10:30 p.m.

NBC — Detroit at L.A. Lakers

PEACOCK — Detroit at L.A. Lakers

NHL HOCKEY

8:30 p.m.

NHLN — N.Y. Islanders at Chicago

SOCCER (MEN’S)

12:15 p.m.

FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Al Ettifaq

2:30 p.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Chelsea

2:55 p.m.

CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Motherwell

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up