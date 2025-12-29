Sports on TV for Tuesday, Dec. 30

(All times Eastern)
Tuesday, Dec. 30
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
5 p.m.
BTN — Howard at Northwestern
6 p.m.
SECN — Albany at South Carolina
7 p.m.
ACCN — Pittsburgh at Miami
BTN — Milwaukee at Wisconsin
ESPN2 — Florida St. at North Carolina
FS1 — Seton Hall at Marquette
8 p.m.
SECN — SC State at Tennessee
9 p.m.
ACCN — Louisville at California
BTN — New Hampshire at Nebraska
ESPN2 — Notre Dame at Stanford
FS1 — Butler at Creighton
10 p.m.
CBSSN — San Diego St. an San Jose St.
11 p.m.
FS1 — New Mexico at Boise St.
COLLEGE FOOTBALL
2 p.m.
ESPN — Radiance Technologies Independence Bowl: Coastal Carolina vs. Louisiana Tech, Shreveport, La.
5:30 p.m.
ESPN — Liberty Mutual Music City Bowl: Tennessee vs. Illinois, Nashville, Tenn.
9 p.m.
ESPN — Valero Alamo Bowl: Southern Cal vs. TCU, San Antonio
IIHF HOCKEY (BOY’S)
2 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Switzerland vs. Germany, Group A, Saint Paul, Minn.
3:30 p.m.
NHLN — 2026 IIHF World Junior Hockey Championship Group Stage: Latvia vs. Denmark, Group B, Minneapolis
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Philadelphia at Memphis
PEACOCK — Philadelphia at Memphis
10:30 p.m.
NBC — Detroit at L.A. Lakers
PEACOCK — Detroit at L.A. Lakers
NHL HOCKEY
8:30 p.m.
NHLN — N.Y. Islanders at Chicago
SOCCER (MEN’S)
12:15 p.m.
FS2 — Saudi Pro League: Al Nassr at Al Ettifaq
2:30 p.m.
USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Chelsea
2:55 p.m.
CBSSN — Scottish Premier League: Celtic at Motherwell
