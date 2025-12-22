Sports on TV for Tuesday, Dec. 23

(All times Eastern)
Tuesday, Dec. 23
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
2 p.m.
BTN — Grambling St. at Ohio St.
4 p.m.
BTN — UC-Riverside at UCLA
6 p.m.
FS1 — Harvard at St. John’s
7 p.m.
PEACOCK — Villanova at Seton Hall
COLLEGE FOOTBALL
2 p.m.
ESPN — Bush’s Boca Raton Bowl: Toledo vs. Louisville, Boca Raton, Fla.
5:30 p.m.
ESPN — New Orleans Bowl: W. Kentucky vs. Southern Miss., New Orleans
9 p.m.
ESPN — Scooter’s Coffee Frisco Bowl: UNLV vs. Ohio, Frisco, Texas
HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)
7 p.m.
ESPN2 — City of Palms Classic presented by Alexa+: TBD, Third-Place Game, Fort Myers, Fla.
9 p.m.
ESPN2 — City of Palms Classic presented by Alexa+: TBD, Championship, Fort Myers, Fla.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Denver at Dallas
PEACOCK — Denver at Dallas
10:30 p.m.
NBC — Houston at L.A. Clippers
PEACOCK — Houston at L.A. Clippers
NBAL BASKETBALL
4 a.m.
NBATV — Tasmania JackJumpers vs. Melbourne United
NHL HOCKEY
4 p.m.
TNT — Pittsburgh at Toronto
TRUTV — Pittsburgh at Toronto
6:30 p.m.
TNT — Dallas at Detroit
TRUTV — Dallas at Detroit
9 p.m.
TNT — Philadelphia at Chicago
TRUTV — Philadelphia at Chicago
