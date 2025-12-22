Live Radio
Sports on TV for Tuesday, Dec. 23

The Associated Press

December 22, 2025, 4:45 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Dec. 23

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

2 p.m.

BTN — Grambling St. at Ohio St.

4 p.m.

BTN — UC-Riverside at UCLA

6 p.m.

FS1 — Harvard at St. John’s

7 p.m.

PEACOCK — Villanova at Seton Hall

COLLEGE FOOTBALL

2 p.m.

ESPN — Bush’s Boca Raton Bowl: Toledo vs. Louisville, Boca Raton, Fla.

5:30 p.m.

ESPN — New Orleans Bowl: W. Kentucky vs. Southern Miss., New Orleans

9 p.m.

ESPN — Scooter’s Coffee Frisco Bowl: UNLV vs. Ohio, Frisco, Texas

HIGH SCHOOL BASKETBALL (BOY’S)

7 p.m.

ESPN2 — City of Palms Classic presented by Alexa+: TBD, Third-Place Game, Fort Myers, Fla.

9 p.m.

ESPN2 — City of Palms Classic presented by Alexa+: TBD, Championship, Fort Myers, Fla.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Denver at Dallas

PEACOCK — Denver at Dallas

10:30 p.m.

NBC — Houston at L.A. Clippers

PEACOCK — Houston at L.A. Clippers

NBAL BASKETBALL

4 a.m.

NBATV — Tasmania JackJumpers vs. Melbourne United

NHL HOCKEY

4 p.m.

TNT — Pittsburgh at Toronto

TRUTV — Pittsburgh at Toronto

6:30 p.m.

TNT — Dallas at Detroit

TRUTV — Dallas at Detroit

9 p.m.

TNT — Philadelphia at Chicago

TRUTV — Philadelphia at Chicago

