Live Radio
Home » Sports » Sports on TV for…

Sports on TV for Tuesday, Dec. 16

The Associated Press

December 15, 2025, 12:40 PM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Tuesday, Dec. 16

CHL HOCKEY

11:30 a.m.

NHLN — Ilves Tampere vs. Lulea

2 p.m.

NHLN — Frolunda Gothenburg vs. ERC Ingolstad

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

ACCN — Lipscomb at Duke

6:30 p.m.

PEACOCK — Toledo at Michigan St.

7 p.m.

CBSSN — Florida St. at Dayton

ESPN — Louisville at Tennessee

ESPN2 — South Carolina at Clemson

PEACOCK — DePaul at St. John’s

SECN — UMKC at Oklahoma

8 p.m.

ACCN — ETSU at North Carolina

PEACOCK — Valparaiso at Northwestern

8:30 p.m.

PEACOCK — Butler at UConn

9 p.m.

ESPN2 — Towson at Kansas

SECN — Queens (N.C.) at Arkansas

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

10 p.m.

BTN — Cal Poly at UCLA

COLLEGE FOOTBALL

9 p.m.

ESPN — IS4S Salute to Veterans Bowl: Troy vs. Jacksonville St., Montgomery, Ala.

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

PRIME VIDEO — Emirates NBA Cup: San Antonio vs. New York, Championship, Las Vegas

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Edmonton at Pittsburgh

TRUTV — Edmonton at Pittsburgh

10 p.m.

TNT — Colorado at Seattle

TRUTV — Colorado at Seattle

TENNIS

6 a.m. (Wednesday)

TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up