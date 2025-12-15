Sports on TV for Tuesday, Dec. 16

(All times Eastern)
Tuesday, Dec. 16
CHL HOCKEY
11:30 a.m.
NHLN — Ilves Tampere vs. Lulea
2 p.m.
NHLN — Frolunda Gothenburg vs. ERC Ingolstad
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
ACCN — Lipscomb at Duke
6:30 p.m.
PEACOCK — Toledo at Michigan St.
7 p.m.
CBSSN — Florida St. at Dayton
ESPN — Louisville at Tennessee
ESPN2 — South Carolina at Clemson
PEACOCK — DePaul at St. John’s
SECN — UMKC at Oklahoma
8 p.m.
ACCN — ETSU at North Carolina
PEACOCK — Valparaiso at Northwestern
8:30 p.m.
PEACOCK — Butler at UConn
9 p.m.
ESPN2 — Towson at Kansas
SECN — Queens (N.C.) at Arkansas
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
10 p.m.
BTN — Cal Poly at UCLA
COLLEGE FOOTBALL
9 p.m.
ESPN — IS4S Salute to Veterans Bowl: Troy vs. Jacksonville St., Montgomery, Ala.
NBA BASKETBALL
8:30 p.m.
PRIME VIDEO — Emirates NBA Cup: San Antonio vs. New York, Championship, Las Vegas
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
TNT — Edmonton at Pittsburgh
TRUTV — Edmonton at Pittsburgh
10 p.m.
TNT — Colorado at Seattle
TRUTV — Colorado at Seattle
TENNIS
6 a.m. (Wednesday)
TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin
