Sports on TV for Thursday, Jan. 1

The Associated Press

December 31, 2025, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Jan. 1

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — California at North Carolina

BTN — Michigan St. at Indiana

2 p.m.

ACCN — Stanford at NC State

BTN — Nebraska at Iowa

4 p.m.

ACCN — Notre Dame at Georgia Tech

BTN — Maryland at Illinois

6 p.m.

BTN — Michigan at Washington

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ESPN — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami

ESPN2 — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami (SkyCast)

ESPNU — Capital One Orange Bowl: Oregon vs. Texas Tech, CFP Quarterfinal, Miami (Command Center)

4 p.m.

ESPN — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif.

ESPN2 — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (Field Pass with The Pat McAfee Show)

ESPNEWS — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (Command Center)

ESPNU — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (SkyCast)

SECN — Rose Bowl: Alabama vs. Indiana, CFP Quarterfinal, Pasadena, Calif. (SkyCast w/Alabama Radio)

8 p.m.

ESPN — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans

ESPN2 — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (SkyCast w/Georgia Radio)

ESPNU — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (Command Center)

SECN — Allstate Sugar Bowl: Mississippi vs. Georgia, CFP Quarterfinal, New Orleans (SkyCast w/Mississippi Radio)

HORSE RACING

2:30 p.m.

FS1 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

8:30 p.m.

NBATV — Philadelphia at Dallas

NBL BASKETBALL

3:30 a.m. (Friday)

NBATV — Sydney Kings vs. Adelaide 36ers

NHL HOCKEY

3 p.m.

NHLN — Utah at N.Y. Islanders

7 p.m.

NHLN — Winnipeg at Toronto

SOCCER (MEN’S)

9:55 a.m.

CBSSN — English League Championship: Birmingham City at Watford

12:30 p.m.

USA — English Premier League: Leeds United at Liverpool

3 p.m.

USA — English Premier League: Manchester City at Sunderland

TENNIS

9 p.m.

TENNIS — United Cup – Day 1 Group Stage: ESP v. ARG

4 a.m. (Friday)

TENNIS — United Cup – Day 1 Group Stage: GRE v. JPN

6 a.m. (Friday)

TENNIS — United Cup – Day 1 Group Stage: GRE v. JPN

