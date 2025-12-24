Sports on TV for Thursday, Dec. 25

(All times Eastern)
Thursday, Dec. 25
NBA BASKETBALL
Noon
ABC — Cleveland at New York
ESPN — Cleveland at New York
ESPN2 — Cleveland at New York (Dunk the Halls)
2:30 p.m.
ABC — San Antonio at Oklahoma City
ESPN — San Antonio at Oklahoma City
5 p.m.
ABC — Dallas at Golden State
ESPN — Dallas at Golden State
8 p.m.
ABC — Houston at L.A. Lakers
ESPN — Houston at L.A. Lakers
10:30 p.m.
ABC — Minnesota at Denver
ESPN — Minnesota at Denver
NFL FOOTBALL
1 p.m.
NETFLIX — Dallas at Washington
4:30 p.m.
NETFLIX — Detroit at Minnesota
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Denver at Kansas City
