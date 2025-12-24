Live Radio
Sports on TV for Thursday, Dec. 25

The Associated Press

December 24, 2025, 10:15 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Thursday, Dec. 25

NBA BASKETBALL

Noon

ABC — Cleveland at New York

ESPN — Cleveland at New York

ESPN2 — Cleveland at New York (Dunk the Halls)

2:30 p.m.

ABC — San Antonio at Oklahoma City

ESPN — San Antonio at Oklahoma City

5 p.m.

ABC — Dallas at Golden State

ESPN — Dallas at Golden State

8 p.m.

ABC — Houston at L.A. Lakers

ESPN — Houston at L.A. Lakers

10:30 p.m.

ABC — Minnesota at Denver

ESPN — Minnesota at Denver

NFL FOOTBALL

1 p.m.

NETFLIX — Dallas at Washington

4:30 p.m.

NETFLIX — Detroit at Minnesota

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Denver at Kansas City

_____

