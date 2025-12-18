Live Radio
Sports on TV for Friday, Dec. 19

The Associated Press

December 18, 2025, 10:14 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Friday, Dec. 19

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

5 p.m.

ESPNU — Grambling St. vs. Hampton, College Park, Ga.

6:30 p.m.

FS1 — Seton Hall at Providence

7:30 p.m.

ESPNU — Norfolk St. vs. Jackson St., College Park, Ga.

8 p.m.

FOX — Villanova vs. Wisconsin, Milwaukee

9:30 p.m.

TNT — Abilene Christian at BYU

TRUTV — Abilene Christian at BYU

10 p.m.

BTN — Cal Poly at UCLA

11:30 p.m.

ESPN2 — Washington at Seattle U., Seattle

COLLEGE FOOTBALL

11 a.m.

ESPN — Myrtle Beach Bowl: Kennesaw St. vs. W. Michigan, Conway, S.C.

2:30 p.m.

ESPN — Union Home Mortgage Gasparilla Bowl: Memphis vs. NC State, Tampa, Fla.

8 p.m.

ABC — CFP First Round: Alabama at Oklahoma

ESPN — CFP First Round: Alabama at Oklahoma

ESPN2 — CFP First Round: Alabama at Oklahoma (SkyCast w/Oklahoma Radio)

ESPNEWS — CFP First Round: Alabama at Oklahoma (Command Center)

SECN — CFP First Round: Alabama at Oklahoma (SkyCast w/Alabama Radio)

GOLF

3:30 a.m.

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Second Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

Noon

GOLF — 2025 PNC Championship: Pro-Am, Ritz-Carlton GC, Orlando, Fla.

4 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The AfrAsia Bank Mauritius Open, Third Round, Heritage La Réserve GC, Bel Ombre, Savanne, Mauritius

HORSE RACING

3 p.m.

FS2 — NYRA: America’s Day at the Races

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Philadelphia at New York

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Oklahoma City at Minnesota

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

Noon

ESPNU — Winter Showcase: Stockton vs. Austin, Orlando, Fla.

1 p.m.

NBATV — Winter Showcase: Grand Rapids vs. Greensboro, Orlando, Fla.

2:30 p.m.

ESPNU — Winter Showcase: Maine vs. Salt Lake City, Orlando, Fla.

3:30 p.m.

NBATV — Winter Showcase: San Diego vs. Raptors, Orlando, Fla.

NBAL BASKETBALL

4 a.m. (Saturday)

NBATV — Brisbane Bullets vs. South East Melbourne Phoenix

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Vancouver at N.Y. Islanders

SOCCER (MEN’S)

2 p.m.

CBSSN — The Italian Cup: Bologna vs. Inter Milan, Semifinal, Riyadh, Saudi Arabia

TENNIS

6 a.m.

TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin

11 a.m.

TENNIS — Next Gen Finals: Round Robin

