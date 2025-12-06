NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Indianapolis 3 1½ (46½) at JACKSONVILLE at BALTIMORE 6½ 5½ (43½) Pittsburgh at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Indianapolis
|3
|1½
|(46½)
|at JACKSONVILLE
|at BALTIMORE
|6½
|5½
|(43½)
|Pittsburgh
|at BUFFALO
|7
|5½
|(52½)
|Cincinnati
|Washington
|3
|1½
|(43½)
|at MINNESOTA
|Miami
|3
|3
|(41½)
|at NY JETS
|at CLEVELAND
|3½
|3½
|(33½)
|Tennessee
|Seattle
|8½
|6½
|(44½)
|at ATLANTA
|at TAMPA BAY
|8½
|8½
|(41½)
|New Orleans
|Denver
|7½
|7½
|(40½)
|at LAS VEGAS
|at GREEN BAY
|5½
|6½
|(43½)
|Chicago
|LA Rams
|8½
|9½
|(47½)
|at ARIZONA
|at KANSAS CITY
|5½
|3½
|(41½)
|Houston
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|3
|2½
|(41½)
|at LA CHARGERS
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NAVY
|3½
|4½
|(38½)
|Army
Wednesday, Dec. 17
Cure Bowl
Orlando, Fla.
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|South Florida
|5½
|7½
|(55½)
|Old Dominion
Thursday, Dec. 18
XBox Bowl
Frisco, Texas
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Arkansas State
|2½
|2½
|(58½)
|Missouri State
Wednesday, Dec. 24
Hawai’i Bowl
Honolulu
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Cal
|1½
|1½
|(55½)
|Hawaii
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at NEW YORK
|3½
|(231½)
|Orlando
|Boston
|2½
|(226½)
|at TORONTO
|Denver
|10½
|(234½)
|at CHARLOTTE
|at MEMPHIS
|1
|(234½)
|Portland
|Golden State
|1
|(227½)
|at CHICAGO
|LA Lakers
|4
|(235½)
|at PHILADELPHIA
|Oklahoma City
|11½
|(235½)
|at UTAH
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at NAVY
|9½
|Air Force
|at INDIANA STATE
|10½
|Southern Indiana
|at MERRIMACK
|2½
|Fairfield
|at NORTHEASTERN
|3½
|Cent. Conn. St.
|at ST. THOMAS
|7½
|Weber State
|at KANSAS
|6½
|Missouri
|Florida Atlantic
|2½
|at FGCU
|Utah State
|10½
|at CHARLOTTE
|at MARIST
|7½
|Manhattan
|at SAINT PETER’S
|5½
|Niagara
|at ALABAMA
|33½
|UTSA
|at QUINNIPIAC
|14½
|Rider
|at YALE
|13½
|UIC
|at SIENA
|17
|Canisius
|Saint Mary’s (CA)
|9½
|at DAVIDSON
|Iona
|1½
|at SACRED HEART
|at UT RIO GRANDE VALLEY
|1½
|Austin Peay
|at RADFORD
|10½
|Saint Francis (PA)
|at SFA
|20½
|UL Monroe
|at UT MARTIN
|5½
|Alabama State
|at TEXAS TECH
|6½
|LSU
|at SAINT LOUIS
|23
|Central Michigan
|at MISSISSIPPI STATE
|5
|San Francisco
|at PITTSBURGH
|8½
|Hofstra
|at STANFORD
|9½
|UNLV
|at UCF
|8½
|Towson
|at SE LOUISIANA
|9½
|Northwestern State
|Belmont
|1½
|at MIDDLE TENNESSEE
|at LIPSCOMB
|9½
|Alabama A&M
|at TEXAS A&M
|3½
|SMU
|at NEBRASKA
|5½
|Creighton
|Nevada
|2½
|at WASHINGTON STATE
|at WRIGHT STATE
|6½
|Green Bay
|at NORTH CAROLINA
|11½
|Georgetown
|TCU
|8½
|at NORTH TEXAS
|Central Arkansas
|1½
|at EAST TEXAS A&M
|Cornell
|2½
|at SAMFORD
|at SEATTLE U
|11
|UTEP
|at GONZAGA
|44½
|North Florida
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Colorado
|-146
|at PHILADELPHIA
|+122
|at FLORIDA
|-166
|N.Y Islanders
|+138
|at CAROLINA
|-315
|San Jose
|+250
|at DALLAS
|-178
|Pittsburgh
|+146
|at MONTREAL
|-156
|St. Louis
|+130
|at WASHINGTON
|-205
|Columbus
|+168
|Vegas
|-176
|at N.Y RANGERS
|+146
|at ANAHEIM
|-200
|Chicago
|+164
