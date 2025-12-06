Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

December 6, 2025, 11:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Indianapolis 3 (46½) at JACKSONVILLE
at BALTIMORE (43½) Pittsburgh
at BUFFALO 7 (52½) Cincinnati
Washington 3 (43½) at MINNESOTA
Miami 3 3 (41½) at NY JETS
at CLEVELAND (33½) Tennessee
Seattle (44½) at ATLANTA
at TAMPA BAY (41½) New Orleans
Denver (40½) at LAS VEGAS
at GREEN BAY (43½) Chicago
LA Rams (47½) at ARIZONA
at KANSAS CITY (41½) Houston

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia 3 (41½) at LA CHARGERS

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NAVY (38½) Army

Wednesday, Dec. 17

Cure Bowl

Orlando, Fla.

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
South Florida (55½) Old Dominion

Thursday, Dec. 18

XBox Bowl

Frisco, Texas

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Arkansas State (58½) Missouri State

Wednesday, Dec. 24

Hawai’i Bowl

Honolulu

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Cal (55½) Hawaii

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at NEW YORK (231½) Orlando
Boston (226½) at TORONTO
Denver 10½ (234½) at CHARLOTTE
at MEMPHIS 1 (234½) Portland
Golden State 1 (227½) at CHICAGO
LA Lakers 4 (235½) at PHILADELPHIA
Oklahoma City 11½ (235½) at UTAH

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at NAVY Air Force
at INDIANA STATE 10½ Southern Indiana
at MERRIMACK Fairfield
at NORTHEASTERN Cent. Conn. St.
at ST. THOMAS Weber State
at KANSAS Missouri
Florida Atlantic at FGCU
Utah State 10½ at CHARLOTTE
at MARIST Manhattan
at SAINT PETER’S Niagara
at ALABAMA 33½ UTSA
at QUINNIPIAC 14½ Rider
at YALE 13½ UIC
at SIENA 17 Canisius
Saint Mary’s (CA) at DAVIDSON
Iona at SACRED HEART
at UT RIO GRANDE VALLEY Austin Peay
at RADFORD 10½ Saint Francis (PA)
at SFA 20½ UL Monroe
at UT MARTIN Alabama State
at TEXAS TECH LSU
at SAINT LOUIS 23 Central Michigan
at MISSISSIPPI STATE 5 San Francisco
at PITTSBURGH Hofstra
at STANFORD UNLV
at UCF Towson
at SE LOUISIANA Northwestern State
Belmont at MIDDLE TENNESSEE
at LIPSCOMB Alabama A&M
at TEXAS A&M SMU
at NEBRASKA Creighton
Nevada at WASHINGTON STATE
at WRIGHT STATE Green Bay
at NORTH CAROLINA 11½ Georgetown
TCU at NORTH TEXAS
Central Arkansas at EAST TEXAS A&M
Cornell at SAMFORD
at SEATTLE U 11 UTEP
at GONZAGA 44½ North Florida

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Colorado -146 at PHILADELPHIA +122
at FLORIDA -166 N.Y Islanders +138
at CAROLINA -315 San Jose +250
at DALLAS -178 Pittsburgh +146
at MONTREAL -156 St. Louis +130
at WASHINGTON -205 Columbus +168
Vegas -176 at N.Y RANGERS +146
at ANAHEIM -200 Chicago +164

