Sports Betting Line

The Associated Press

December 1, 2025, 9:26 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DETROIT 3 (53½) Dallas

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami 3 (41½) at NY JETS
at BUFFALO 7 (51½) Cincinnati
Washington 3 (42½) at MINNESOTA
at CLEVELAND (33½) Tennessee
Seattle (43½) at ATLANTA
at BALTIMORE (43½) Pittsburgh
Indianapolis 3 (47½) at JACKSONVILLE
at TAMPA BAY (42½) New Orleans
Denver (40½) at LAS VEGAS
at GREEN BAY (44½) Chicago
LA Rams (48½) at ARIZONA
at KANSAS CITY (41½) Houston

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Philadelphia 3 3 (40½) at LA CHARGERS

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at JAMES MADISON 20½ 23½ (47½) Troy
Kennesaw State (59½) at JACKSONVILLE STATE
at BOISE STATE (58½) UNLV
North Texas (65½) at TULANE

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WESTERN MICHIGAN (43½) Miami (OH)
at TEXAS TECH 12½ 13½ (50½) BYU
Georgia (47½) at ALABAMA
at OHIO STATE (48½) Indiana
at VIRGINIA (57½) Duke

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at PHILADELPHIA 13½ (236½) Washington
at TORONTO (232½) Portland
at SAN ANTONIO (231½) Memphis
Minnesota (232½) at NEW ORLEANS
New York (229½) at BOSTON
Oklahoma City 12 (220½) at GOLDEN STATE

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
George Washington 21½ at ARMY
at UT MARTIN Charleston Southern
at BRYANT 6 Stonehill
at PENN STATE 13½ Campbell
Lehigh 4 at BINGHAMTON
at SOUTH CAROLINA Virginia Tech
at MICHIGAN STATE Iowa
SIU-Edwardsville at NORTH FLORIDA
at JACKSONVILLE 10½ Florida A&M
at PROVIDENCE 27½ Fairleigh Dickinson
at GEORGE MASON 10½ Cornell
at RHODE ISLAND 12½ Brown
at KENNESAW STATE 13 Jackson State
at BUTLER 17½ Eastern Michigan
at UNC ASHEVILLE UNC Greensboro
at DAYTON 11½ East Tennessee State
New Mexico State at SOUTH ALABAMA
at MERCER 11½ Georgia State
at EAST CAROLINA 13½ Maryland-Eastern Shore
Tennessee at SYRACUSE
Texas A&M at PITTSBURGH
at DUQUESNE William & Mary
at WAKE FOREST Oklahoma
at TULANE 10½ Grambling
at DUKE Florida
Winthrop at LIU
at ARKANSAS STATE 4 UT Arlington
at MARYLAND 22½ Wagner
at NORTH TEXAS 12½ Houston Christian
at OKLAHOMA STATE 13½ Sam Houston
at BRADLEY Washington State
at LOYOLA CHICAGO Central Michigan
at MURRAY STATE 16½ Morehead State
at MARQUETTE 17½ Valparaiso
Purdue 15½ at RUTGERS
at BAYLOR 27½ Sacramento State
at GRAND CANYON 23½ Stetson
Georgia at FLORIDA STATE
UConn at KANSAS
at OLE MISS Miami (FL)
at NOTRE DAME Missouri
at PEPPERDINE 1 Abilene Christian
at CREIGHTON 21½ Nicholls State
at KENTUCKY North Carolina
USC at OREGON
at CAL Utah
at NEVADA UCSD
Saint Louis at LOYOLA MARYMOUNT

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Dallas -132 at N.Y RANGERS +110
Tampa Bay -138 at N.Y ISLANDERS +115
at MONTREAL OFF Ottawa OFF
at DETROIT -200 Boston +162
at FLORIDA -170 Toronto +140
at NASHVILLE -125 Calgary +104
at COLORADO -330 Vancouver +260
at EDMONTON -170 Minnesota +140
at VEGAS -285 Chicago +230
at LOS ANGELES -125 Washington +104

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

