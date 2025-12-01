NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at DETROIT 5½ 3 (53½) Dallas Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Miami…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|5½
|3
|(53½)
|Dallas
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami
|3
|2½
|(41½)
|at NY JETS
|at BUFFALO
|7
|5½
|(51½)
|Cincinnati
|Washington
|3
|1½
|(42½)
|at MINNESOTA
|at CLEVELAND
|3½
|3½
|(33½)
|Tennessee
|Seattle
|8½
|7½
|(43½)
|at ATLANTA
|at BALTIMORE
|6½
|5½
|(43½)
|Pittsburgh
|Indianapolis
|3
|1½
|(47½)
|at JACKSONVILLE
|at TAMPA BAY
|8½
|8½
|(42½)
|New Orleans
|Denver
|7½
|7½
|(40½)
|at LAS VEGAS
|at GREEN BAY
|5½
|6½
|(44½)
|Chicago
|LA Rams
|8½
|8½
|(48½)
|at ARIZONA
|at KANSAS CITY
|5½
|3½
|(41½)
|Houston
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Philadelphia
|3
|3
|(40½)
|at LA CHARGERS
College Football
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at JAMES MADISON
|20½
|23½
|(47½)
|Troy
|Kennesaw State
|1½
|2½
|(59½)
|at JACKSONVILLE STATE
|at BOISE STATE
|1½
|3½
|(58½)
|UNLV
|North Texas
|1½
|2½
|(65½)
|at TULANE
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at WESTERN MICHIGAN
|2½
|2½
|(43½)
|Miami (OH)
|at TEXAS TECH
|12½
|13½
|(50½)
|BYU
|Georgia
|1½
|2½
|(47½)
|at ALABAMA
|at OHIO STATE
|6½
|4½
|(48½)
|Indiana
|at VIRGINIA
|2½
|3½
|(57½)
|Duke
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at PHILADELPHIA
|13½
|(236½)
|Washington
|at TORONTO
|5½
|(232½)
|Portland
|at SAN ANTONIO
|5½
|(231½)
|Memphis
|Minnesota
|9½
|(232½)
|at NEW ORLEANS
|New York
|1½
|(229½)
|at BOSTON
|Oklahoma City
|12
|(220½)
|at GOLDEN STATE
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|George Washington
|21½
|at ARMY
|at UT MARTIN
|5½
|Charleston Southern
|at BRYANT
|6
|Stonehill
|at PENN STATE
|13½
|Campbell
|Lehigh
|4
|at BINGHAMTON
|at SOUTH CAROLINA
|1½
|Virginia Tech
|at MICHIGAN STATE
|5½
|Iowa
|SIU-Edwardsville
|5½
|at NORTH FLORIDA
|at JACKSONVILLE
|10½
|Florida A&M
|at PROVIDENCE
|27½
|Fairleigh Dickinson
|at GEORGE MASON
|10½
|Cornell
|at RHODE ISLAND
|12½
|Brown
|at KENNESAW STATE
|13
|Jackson State
|at BUTLER
|17½
|Eastern Michigan
|at UNC ASHEVILLE
|3½
|UNC Greensboro
|at DAYTON
|11½
|East Tennessee State
|New Mexico State
|2½
|at SOUTH ALABAMA
|at MERCER
|11½
|Georgia State
|at EAST CAROLINA
|13½
|Maryland-Eastern Shore
|Tennessee
|6½
|at SYRACUSE
|Texas A&M
|2½
|at PITTSBURGH
|at DUQUESNE
|5½
|William & Mary
|at WAKE FOREST
|4½
|Oklahoma
|at TULANE
|10½
|Grambling
|at DUKE
|7½
|Florida
|Winthrop
|6½
|at LIU
|at ARKANSAS STATE
|4
|UT Arlington
|at MARYLAND
|22½
|Wagner
|at NORTH TEXAS
|12½
|Houston Christian
|at OKLAHOMA STATE
|13½
|Sam Houston
|at BRADLEY
|7½
|Washington State
|at LOYOLA CHICAGO
|5½
|Central Michigan
|at MURRAY STATE
|16½
|Morehead State
|at MARQUETTE
|17½
|Valparaiso
|Purdue
|15½
|at RUTGERS
|at BAYLOR
|27½
|Sacramento State
|at GRAND CANYON
|23½
|Stetson
|Georgia
|2½
|at FLORIDA STATE
|UConn
|2½
|at KANSAS
|at OLE MISS
|4½
|Miami (FL)
|at NOTRE DAME
|1½
|Missouri
|at PEPPERDINE
|1
|Abilene Christian
|at CREIGHTON
|21½
|Nicholls State
|at KENTUCKY
|7½
|North Carolina
|USC
|1½
|at OREGON
|at CAL
|9½
|Utah
|at NEVADA
|4½
|UCSD
|Saint Louis
|6½
|at LOYOLA MARYMOUNT
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|Dallas
|-132
|at N.Y RANGERS
|+110
|Tampa Bay
|-138
|at N.Y ISLANDERS
|+115
|at MONTREAL
|OFF
|Ottawa
|OFF
|at DETROIT
|-200
|Boston
|+162
|at FLORIDA
|-170
|Toronto
|+140
|at NASHVILLE
|-125
|Calgary
|+104
|at COLORADO
|-330
|Vancouver
|+260
|at EDMONTON
|-170
|Minnesota
|+140
|at VEGAS
|-285
|Chicago
|+230
|at LOS ANGELES
|-125
|Washington
|+104
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.