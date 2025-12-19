All Times EST GP W L OL SOL Pts GF GA Pensacola 18 13 3 2 0 28 57 47…

All Times EST

GP W L OL SOL Pts GF GA Pensacola 18 13 3 2 0 28 57 47 Huntsville 21 11 6 4 0 26 73 64 Evansville 18 11 5 0 2 24 54 42 Peoria 20 12 8 0 0 24 53 41 Roanoke 21 11 8 1 1 24 58 50 Knoxville 18 10 7 1 0 21 48 50 Fayetteville 19 9 8 2 0 20 38 45 Quad City 20 8 11 1 0 17 46 56 Macon 16 6 7 1 2 15 33 42 Birmingham 19 4 10 1 4 13 44 67

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

Peoria 2, Evansville 0

Huntsville 1, Quad City 0

Friday’s Games

Quad City at Macon, 7 p.m.

Roanoke at Fayetteville, 7 p.m.

Birmingham at Knoxville, 7:30 p.m.

Evansville at Huntsville, 8 p.m.

Saturday’s Games

Knoxville at Fayetteville, 6 p.m.

Quad City at Macon, 6 p.m.

Birmingham at Roanoke, 7:05 p.m.

Peoria at Evansville, 8 p.m.

Huntsville at Pensacola, 8:05 p.m.

Sunday’s Games

Pensacola at Macon, 3 p.m.

