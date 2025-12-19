All Times EST
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Pensacola
|18
|13
|3
|2
|0
|28
|57
|47
|Huntsville
|21
|11
|6
|4
|0
|26
|73
|64
|Evansville
|18
|11
|5
|0
|2
|24
|54
|42
|Peoria
|20
|12
|8
|0
|0
|24
|53
|41
|Roanoke
|21
|11
|8
|1
|1
|24
|58
|50
|Knoxville
|18
|10
|7
|1
|0
|21
|48
|50
|Fayetteville
|19
|9
|8
|2
|0
|20
|38
|45
|Quad City
|20
|8
|11
|1
|0
|17
|46
|56
|Macon
|16
|6
|7
|1
|2
|15
|33
|42
|Birmingham
|19
|4
|10
|1
|4
|13
|44
|67
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
Peoria 2, Evansville 0
Huntsville 1, Quad City 0
Friday’s Games
Quad City at Macon, 7 p.m.
Roanoke at Fayetteville, 7 p.m.
Birmingham at Knoxville, 7:30 p.m.
Evansville at Huntsville, 8 p.m.
Saturday’s Games
Knoxville at Fayetteville, 6 p.m.
Quad City at Macon, 6 p.m.
Birmingham at Roanoke, 7:05 p.m.
Peoria at Evansville, 8 p.m.
Huntsville at Pensacola, 8:05 p.m.
Sunday’s Games
Pensacola at Macon, 3 p.m.
