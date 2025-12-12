All Times EST GP W L OL SOL Pts GF GA Pensacola 18 13 3 2 0 28 57 47…

GP W L OL SOL Pts GF GA Pensacola 18 13 3 2 0 28 57 47 Evansville 16 11 3 0 2 24 52 36 Huntsville 19 10 5 4 0 24 70 59 Roanoke 20 11 7 1 1 24 57 47 Peoria 17 10 7 0 0 20 45 38 Knoxville 16 9 6 1 0 19 45 44 Fayetteville 18 8 8 2 0 18 33 43 Macon 15 5 7 1 2 13 30 41 Birmingham 17 4 9 0 4 12 42 61 Quad City 16 5 10 1 0 11 36 51

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

Roanoke 1, Fayetteville 0

Pensacola 4, Huntsville 3

Friday’s Games

Fayetteville at Huntsville, 8 p.m.

Birmingham at Quad City, 8:10 p.m.

Knoxville at Peoria, 8:15 p.m.

Saturday’s Games

Macon at Roanoke, 7:05 p.m.

Birmingham at Quad City, 8:10 p.m.

Knoxville at Peoria, 8:15 p.m.

Sunday’s Games

Birmingham at Quad City, 3:10 p.m.

Evansville at Quad City, 3:10 p.m.

