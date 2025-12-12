All Times EST
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Pensacola
|18
|13
|3
|2
|0
|28
|57
|47
|Evansville
|16
|11
|3
|0
|2
|24
|52
|36
|Huntsville
|19
|10
|5
|4
|0
|24
|70
|59
|Roanoke
|20
|11
|7
|1
|1
|24
|57
|47
|Peoria
|17
|10
|7
|0
|0
|20
|45
|38
|Knoxville
|16
|9
|6
|1
|0
|19
|45
|44
|Fayetteville
|18
|8
|8
|2
|0
|18
|33
|43
|Macon
|15
|5
|7
|1
|2
|13
|30
|41
|Birmingham
|17
|4
|9
|0
|4
|12
|42
|61
|Quad City
|16
|5
|10
|1
|0
|11
|36
|51
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.
Wednesday’s Games
No games scheduled
Thursday’s Games
Roanoke 1, Fayetteville 0
Pensacola 4, Huntsville 3
Friday’s Games
Fayetteville at Huntsville, 8 p.m.
Birmingham at Quad City, 8:10 p.m.
Knoxville at Peoria, 8:15 p.m.
Saturday’s Games
Macon at Roanoke, 7:05 p.m.
Birmingham at Quad City, 8:10 p.m.
Knoxville at Peoria, 8:15 p.m.
Sunday’s Games
Birmingham at Quad City, 3:10 p.m.
Evansville at Quad City, 3:10 p.m.
