Live Radio
Home » Sports » SPHL Glance

SPHL Glance

The Associated Press

December 12, 2025, 12:04 AM

All Times EST

GP W L OL SOL Pts GF GA
Pensacola 18 13 3 2 0 28 57 47
Evansville 16 11 3 0 2 24 52 36
Huntsville 19 10 5 4 0 24 70 59
Roanoke 20 11 7 1 1 24 57 47
Peoria 17 10 7 0 0 20 45 38
Knoxville 16 9 6 1 0 19 45 44
Fayetteville 18 8 8 2 0 18 33 43
Macon 15 5 7 1 2 13 30 41
Birmingham 17 4 9 0 4 12 42 61
Quad City 16 5 10 1 0 11 36 51

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. The top eight teams in the league advance to playoffs.

Wednesday’s Games

No games scheduled

Thursday’s Games

Roanoke 1, Fayetteville 0

Pensacola 4, Huntsville 3

Friday’s Games

Fayetteville at Huntsville, 8 p.m.

Birmingham at Quad City, 8:10 p.m.

Knoxville at Peoria, 8:15 p.m.

Saturday’s Games

Macon at Roanoke, 7:05 p.m.

Birmingham at Quad City, 8:10 p.m.

Knoxville at Peoria, 8:15 p.m.

Sunday’s Games

Birmingham at Quad City, 3:10 p.m.

Evansville at Quad City, 3:10 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up