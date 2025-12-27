Saturday’s Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Albany Alexander 58, Jackson 50
Apple Creek Waynedale 48, Jeromesville Hillsdale 9
Arcadia 67, Old Fort 27
Archbold 51, Kalida 39
Ashtabula Edgewood 62, Ashtabula St John 4
Athens 37, Zanesville W. Muskingum 33
Attica Seneca E. 34, Upper Sandusky 31
Aurora 51, Mantua Crestwood 29
Bay (OH) 37, Chagrin Falls 33
Beaver Local 53, Brooke, W.Va. 28
Bellevue 47, Castalia Margaretta 28
Belmont Union Local 68, Zanesville 49
Beloit W. Branch 60, Shelby 41
Berlin Hiland 70, Berlin Center Western Reserve 25
Blanche Ely, Fla. 50, Cin. Sycamore 44
Bucyrus Wynford 45, Carey 40
Burton Berkshire 48, Middlefield Cardinal 32
Can. Glenoak 49, Louisville 41
Canal Fulton Northwest 49, Can. McKinley 41
Canal Winchester Harvest 72, Tol. Maumee Valley 15
Celina 41, Lewistown Indian Lake 19
Chillicothe Huntington 35, Lucasville Valley 32
Cin. Colerain 66, Cols. Walnut Ridge 21
Cle. John Marshall 62, Golden Gate (FL), Fla. 39
Clyde 60, Lexington 22
Cols. Centennial 56, Cin. St. Ursula 48
Columbia Station Columbia 42, Smithville 34
Columbus Grove 50, Pandora-Gilboa 44
Cornerstone Christian 53, Chardon NDCL 46
Creston Norwayne 60, Dalton 52
Cuyahoga Falls 53, Akr. Firestone 28
Dawson-Bryant 52, Nelsonville-York 41
Day. Carroll 56, Lebanon 45
Defiance Ayersville 57, W. Unity Hilltop 37
Delaware Buckeye Valley 40, Morgan Co., Ky. 28
Delphos Jefferson 73, Lima Perry 8
Delphos St John’s 53, McGuffey Upper Scioto Valley 43
E. Can. 49, Lore City Buckeye Trail 35
E. Palestine 37, Youngs. Liberty 27
Eastlake North 46, Euclid 15
Elyria Cath. 62, Sandusky Perkins 31
Findlay 49, Wapakoneta 40
Franklin Furnace Green 53, Greenup Co., Ky. 46
Fredericktown 59, Newark Licking Valley 55
Ft. Recovery 59, Camden Preble Shawnee 26
Gahanna Lincoln 44, Huber Hts. Wayne 36
Garrettsville Garfield 73, Brookfield 52
Gates Mills Gilmour 58, Richmond Hts. 47
Girard 74, McDonald 34
Glouster Trimble 70, Tyler Consolidated, W.Va. 42
Gorham Fayette 50, Pettisville 41
Grainger, Tenn. 53, Batavia 37
Greenville 41, Fairborn 34
Groveport Madison Christian 36, Spring. NE 17
Haviland Wayne Trace 43, Woodlan, Ind. 35
Hudson 61, Chagrin Falls Kenston 26
Huntington, W.Va. 78, High Point Christian Academy 57
Kettering Alter 46, Lakewood 34
Kettering Fairmont 50, Lewis Center Olentangy 2
Lorain 51, Avon 45
Magnolia Sandy Valley 53, Sugarcreek Garaway 52, OT
Marion Harding High School 60, Galion 55, OT
Martins Ferry 45, Wheeling Park, W.Va. 42
Massillon Washington 73, Westlake 33
Maumee 46, Metamora Evergreen 41
Miller City 66, Bluffton 36
Millersburg W. Holmes 48, New Concord John Glenn 32
Minster 34, Russia 25
Monroe 59, Middletown 8
Mt. Notre Dame 67, Bellbrook 63
Mt. Victory Ridgemont 48, Mt Gilead 42
N. Robinson Col. Crawford 69, Bucyrus 8
New Knoxville 46, Lima 41
New Lexington 54, Chillicothe 21
Newark 64, Lewis Center Olentangy Orange 47
Norwalk St Paul 41, Lakeside Danbury 38
Olmsted Falls 41, American Heritage (Plantation), Fla. 38
Ontario 51, Sparta Highland 40
Orrville 44, Loudonville 36
Orwell Grand Valley 58, Conneaut 18
Ottawa-Glandorf 63, Convoy Crestview 37
Ottoville 55, Arlington 42
Parma Hts. Valley Forge 42, Independence 26
Parma Padua 79, Akr. Hoban 58
Portsmouth Clay 54, Corning Miller 8
Purcell Marian 79, Keys Gate, Fla. 62
Rayland Buckeye 58, Shadyside 25
Rittman 41, West Salem Northwestern 40
Rootstown 68, Ravenna SE 44
Sandusky St. Mary 60, Greenwich S. Cent. 34
Sarahsville Shenandoah 66, Belpre 15
Seton 68, Summerville, S.C. 25
Shaker Hts. Laurel 46, Beverly Ft. Frye 40
Sidney Fairlawn 51, Spring. Shawnee 38
Springboro 57, Mason 50
St. Bernard Roger Bacon 65, Newcomerstown 48
St. Henry (OH) 44, Maria Stein Marion Local 22
Steubenville Cath. Cent. 55, Madonna, W.Va. 39
Stewart Federal Hocking 65, Waterford 36
Stryker 45, Defiance Tinora 29
Sycamore Mohawk 51, New Washington Buckeye Cent. 20
Tallmadge 61, Macedonia Nordonia 54
Tiffin Columbian 55, Mansfield Madison 41
Tipp City Bethel 60, Bellefontaine 50
Twinsburg 62, Lakeland, Fla. 25
Uhrichsville Claymont 54, Cadiz Harrison Cent. 44
Union City Mississinawa Valley 52, Houston 31
Vandalia Butler 37, Sidney 30
Vincent Warren 46, Philo 34
Warren Champion 44, Struthers 36
Warren Harding 57, Cortland Lakeview 39
Waverly 50, Chillicothe Zane Trace 27
West 36, Cin. Taft 31
Wintersville Indian Creek 50, Dover 34
Wooster Triway 53, Navarre Fairless 38
Worthington Christian 49, Spring. Emmanuel Christian 30
Zoarville Tuscarawas Valley 64, Gnadenhutten Indian Valley 24
Vicki Mauk Classic=
Elida 46, Harrod Allen E. 34
