Saturday’s Scores

The Associated Press

December 27, 2025, 11:34 PM

GIRLS PREP BASKETBALL=

Albany Alexander 58, Jackson 50

Apple Creek Waynedale 48, Jeromesville Hillsdale 9

Arcadia 67, Old Fort 27

Archbold 51, Kalida 39

Ashtabula Edgewood 62, Ashtabula St John 4

Athens 37, Zanesville W. Muskingum 33

Attica Seneca E. 34, Upper Sandusky 31

Aurora 51, Mantua Crestwood 29

Bay (OH) 37, Chagrin Falls 33

Beaver Local 53, Brooke, W.Va. 28

Bellevue 47, Castalia Margaretta 28

Belmont Union Local 68, Zanesville 49

Beloit W. Branch 60, Shelby 41

Berlin Hiland 70, Berlin Center Western Reserve 25

Blanche Ely, Fla. 50, Cin. Sycamore 44

Bucyrus Wynford 45, Carey 40

Burton Berkshire 48, Middlefield Cardinal 32

Can. Glenoak 49, Louisville 41

Canal Fulton Northwest 49, Can. McKinley 41

Canal Winchester Harvest 72, Tol. Maumee Valley 15

Celina 41, Lewistown Indian Lake 19

Chillicothe Huntington 35, Lucasville Valley 32

Cin. Colerain 66, Cols. Walnut Ridge 21

Cle. John Marshall 62, Golden Gate (FL), Fla. 39

Clyde 60, Lexington 22

Cols. Centennial 56, Cin. St. Ursula 48

Columbia Station Columbia 42, Smithville 34

Columbus Grove 50, Pandora-Gilboa 44

Cornerstone Christian 53, Chardon NDCL 46

Creston Norwayne 60, Dalton 52

Cuyahoga Falls 53, Akr. Firestone 28

Dawson-Bryant 52, Nelsonville-York 41

Day. Carroll 56, Lebanon 45

Defiance Ayersville 57, W. Unity Hilltop 37

Delaware Buckeye Valley 40, Morgan Co., Ky. 28

Delphos Jefferson 73, Lima Perry 8

Delphos St John’s 53, McGuffey Upper Scioto Valley 43

E. Can. 49, Lore City Buckeye Trail 35

E. Palestine 37, Youngs. Liberty 27

Eastlake North 46, Euclid 15

Elyria Cath. 62, Sandusky Perkins 31

Findlay 49, Wapakoneta 40

Franklin Furnace Green 53, Greenup Co., Ky. 46

Fredericktown 59, Newark Licking Valley 55

Ft. Recovery 59, Camden Preble Shawnee 26

Gahanna Lincoln 44, Huber Hts. Wayne 36

Garrettsville Garfield 73, Brookfield 52

Gates Mills Gilmour 58, Richmond Hts. 47

Girard 74, McDonald 34

Glouster Trimble 70, Tyler Consolidated, W.Va. 42

Gorham Fayette 50, Pettisville 41

Grainger, Tenn. 53, Batavia 37

Greenville 41, Fairborn 34

Groveport Madison Christian 36, Spring. NE 17

Haviland Wayne Trace 43, Woodlan, Ind. 35

Hudson 61, Chagrin Falls Kenston 26

Huntington, W.Va. 78, High Point Christian Academy 57

Kettering Alter 46, Lakewood 34

Kettering Fairmont 50, Lewis Center Olentangy 2

Lorain 51, Avon 45

Magnolia Sandy Valley 53, Sugarcreek Garaway 52, OT

Marion Harding High School 60, Galion 55, OT

Martins Ferry 45, Wheeling Park, W.Va. 42

Massillon Washington 73, Westlake 33

Maumee 46, Metamora Evergreen 41

Miller City 66, Bluffton 36

Millersburg W. Holmes 48, New Concord John Glenn 32

Minster 34, Russia 25

Monroe 59, Middletown 8

Mt. Notre Dame 67, Bellbrook 63

Mt. Victory Ridgemont 48, Mt Gilead 42

N. Robinson Col. Crawford 69, Bucyrus 8

New Knoxville 46, Lima 41

New Lexington 54, Chillicothe 21

Newark 64, Lewis Center Olentangy Orange 47

Norwalk St Paul 41, Lakeside Danbury 38

Olmsted Falls 41, American Heritage (Plantation), Fla. 38

Ontario 51, Sparta Highland 40

Orrville 44, Loudonville 36

Orwell Grand Valley 58, Conneaut 18

Ottawa-Glandorf 63, Convoy Crestview 37

Ottoville 55, Arlington 42

Parma Hts. Valley Forge 42, Independence 26

Parma Padua 79, Akr. Hoban 58

Portsmouth Clay 54, Corning Miller 8

Purcell Marian 79, Keys Gate, Fla. 62

Rayland Buckeye 58, Shadyside 25

Rittman 41, West Salem Northwestern 40

Rootstown 68, Ravenna SE 44

Sandusky St. Mary 60, Greenwich S. Cent. 34

Sarahsville Shenandoah 66, Belpre 15

Seton 68, Summerville, S.C. 25

Shaker Hts. Laurel 46, Beverly Ft. Frye 40

Sidney Fairlawn 51, Spring. Shawnee 38

Springboro 57, Mason 50

St. Bernard Roger Bacon 65, Newcomerstown 48

St. Henry (OH) 44, Maria Stein Marion Local 22

Steubenville Cath. Cent. 55, Madonna, W.Va. 39

Stewart Federal Hocking 65, Waterford 36

Stryker 45, Defiance Tinora 29

Sycamore Mohawk 51, New Washington Buckeye Cent. 20

Tallmadge 61, Macedonia Nordonia 54

Tiffin Columbian 55, Mansfield Madison 41

Tipp City Bethel 60, Bellefontaine 50

Twinsburg 62, Lakeland, Fla. 25

Uhrichsville Claymont 54, Cadiz Harrison Cent. 44

Union City Mississinawa Valley 52, Houston 31

Vandalia Butler 37, Sidney 30

Vincent Warren 46, Philo 34

Warren Champion 44, Struthers 36

Warren Harding 57, Cortland Lakeview 39

Waverly 50, Chillicothe Zane Trace 27

West 36, Cin. Taft 31

Wintersville Indian Creek 50, Dover 34

Wooster Triway 53, Navarre Fairless 38

Worthington Christian 49, Spring. Emmanuel Christian 30

Zoarville Tuscarawas Valley 64, Gnadenhutten Indian Valley 24

Vicki Mauk Classic=

Elida 46, Harrod Allen E. 34

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

