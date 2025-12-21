Saturday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Ada 65, Cory-Rawson 31
Albany Alexander 55, Crooksville 43
Arcadia 59, Dola Hardin Northern 42
Arcanum 61, Waynesfield-Goshen 40
Archbold 54, Sherwood Fairview 41
Ashtabula Edgewood 71, Conneaut 28
Ashtabula Lakeside 75, Geneva 64
Athens 60, Amanda-Clearcreek 43
Attica Seneca E. 71, Bucyrus 40
Beaver Eastern 60, New Boston Glenwood 38
Bishop McNamara, Md. 79, Garfield Hts. 59
Bluffton 53, Kenton 36
Canal Fulton Northwest 61, Louisville 53
Canfield S. Range 67, New Middletown Spring. 51
Castalia Margaretta 81, Clyde 53
Cedarville 57, Lees Creek E. Clinton 26
Centerburg 49, Howard E. Knox 48
Chardon 56, Cornerstone Christian 51
Cin. Aiken 75, Akr. Hoban 31
Cin. McNicholas 61, Cin. Elder 46
Cle. E. Tech 67, Beachwood 32
Cle. St Ignatius 67, Lewis Center Olentangy Orange 51
Cle. VASJ 53, Euclid 20
College Achieve Asbury Park, N.J. 81, STVM 71
Collins Western Reserve 69, Greenwich S. Cent. 36
Cols. Briggs 41, Day. Ponitz Tech. 33
Cols. Walnut Ridge 91, Cols. Centennial 69
Crestline 83, N. Baltimore 52
Crown City S. Gallia 50, Portsmouth Clay 43
Cuyahoga Hts. 54, Wickliffe 44
Dawson-Bryant 58, Willow Wood Symmes Valley 49
Day. Chaminade Julienne 65, Cols. DeSales 59
Defiance 74, Fremont Ross 50
Delaware Buckeye Valley 51, Cols. Franklin Hts. 35
Delaware Christian 54, London Madison-Plains 52
Delphos Jefferson 58, Antwerp 38
Dresden Tri-Valley 53, Gnadenhutten Indian Valley 43
Dublin Scioto 57, Cols. Whetstone 43
Edgerton 49, Continental 42
Edon 62, Eastside, Ind. 45
Elida 53, Lima Perry 41
Elmore Woodmore 79, Fremont St. Joseph 24
Elyria 87, Morgan 54
Fairfield 60, Hamilton Ross 39
Findlay Liberty-Benton 68, Celina 46
Fredericktown 65, Danville 49
Ft. Recovery 52, Ansonia 27
Galion 67, Sparta Highland 59
Galion Northmor 57, Cardington-Lincoln 30
Gates Mills Hawken 73, Orange 32
Gibsonburg 83, Northwood 33
Hamilton 42, Hamilton Badin 35
Hannan, W.Va. 75, Scioto Christian 46
Heartland Christian 61, Youngs. Valley Christian 31
Heath 52, Northside Christian 17
Hurricane, W.Va. 82, Proctorville Fairland 72
Independence 59, Wellington 47
Ironton 64, S. Webster 46
Jeromesville Hillsdale 65, West Salem Northwestern 47
Johnstown 45, Utica 42
Kansas Lakota 38, Bascom Hopewell-Loudon 35
Kirtland 67, Chagrin Falls 47
Liberty Center 52, Defiance Tinora 16
Lima Shawnee 69, Whitehouse Anthony Wayne 37
Logan 59, Grove City Cent. Crossing 54
Lynchburg-Clay 54, Seaman N. Adams 38
Madison 54, Jefferson Area 50
McConnelsville Morgan 62, Reedsville Eastern 58
McDermott Scioto NW 71, Franklin Furnace Green 41
McGuffey Upper Scioto Valley 41, Pandora-Gilboa 33
Medina 60, Marysville 59
Medina Buckeye 71, N. Olmsted 49
Milford Center Fairbanks 64, Genoa Christian 58
Miller City 63, McComb 52
Milton-Union 67, Covington 57
Minster 62, Houston 31
Montpelier 68, Stryker 46
Mowrystown Whiteoak 76, Bethel-Tate 50
Mt Gilead 74, Loudonville 24
Nelsonville-York 62, Glouster Trimble 51
New Bremen 57, Anna 36
New London 58, Norwalk St Paul 53
New Matamoras Frontier 85, E. Can. 60
New Riegel 64, Carey 53
Newark 72, Cols. Africentric 47
Norwood 74, New Richmond 45
Oak Glen, W.Va. 84, E. Palestine 30
Oak Hill 43, Portsmouth Notre Dame 42
Old Fort 65, Tiffin Calvert 58
Oregon Stritch 77, Tol. Emmanuel Baptist 51
Ottawa-Glandorf 62, Bowling Green 37
Painesville Harvey 63, Willoughby S. 53
Parma Padua 65, Pomeroy Meigs 62
Pataskala Licking Hts. 60, Zanesville 46
Pataskala Watkins Memorial 54, Cols. Horizon 41
Paulding 64, Ottoville 26
Peninsula Woodridge 96, Lodi Cloverleaf 76
Perry 60, Chesterland W. Geauga 59
Pettisville 62, Bryan 38
Philo 53, Martins Ferry 52
Pioneer N. Central 70, Swanton 47
Port Clinton 56, Oak Harbor 43
Ravenna 53, Akr. Coventry 47
Russia 54, Coldwater 41
Salineville Southern 54, Jefferson County Christian 46
Sandusky Perkins 95, Fostoria 55
Sandusky St. Mary 80, Lakeside Danbury 40
Sidney Fairlawn 67, Bellefontaine Calvary Christian 29
Smithville 66, Orwell Grand Valley 59
Southeastern 59, Stewart Federal Hocking 35
Spencerville 64, St. Henry (OH) 50
Spring. Kenton Ridge 73, Jamestown Greeneview 57
St Clairsville 65, Johnstown Northridge 58
St. Edward (OH) 88, Sandusky 42
Steubenville 67, Cols. Linden-McKinley 49
Steubenville Cath. Cent. 55, Bellaire 50
Sullivan Black River 63, Plymouth 49
Sunbury Big Walnut 44, Kings Mills Kings 40
Sycamore Mohawk 55, Lucas 37
Tol. Maumee Valley 83, Tol. Christian 42
Tontogany Otsego 57, Delta 52
Troy 60, Miamisburg 52
Van Wert 73, Holland Springfield 42
Van Wert Lincolnview 43, Ft. Jennings 41
Versailles 54, Cin. College Prep. 42
Vincent Warren 78, Hillsboro 65
W. Jefferson 62, Sugar Grove Berne Union 37
W. Unity Hilltop 71, Hamilton, Ind. 29
Wadsworth 59, Orrville 54
Wapakoneta 48, Findlay 38
Westerville N. 80, Linsly, W.Va. 44
Wilmington 48, Day. Carroll 46
Wooster Triway 75, Apple Creek Waynedale 45
Worthington Christian 57, Whitehall-Yearling 47
Zanesville Rosecrans 47, New Lexington 41
