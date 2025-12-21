Live Radio
Home » Sports » Saturday's Scores

Saturday’s Scores

The Associated Press

December 21, 2025, 12:11 AM

BOYS PREP BASKETBALL=

Ada 65, Cory-Rawson 31

Albany Alexander 55, Crooksville 43

Arcadia 59, Dola Hardin Northern 42

Arcanum 61, Waynesfield-Goshen 40

Archbold 54, Sherwood Fairview 41

Ashtabula Edgewood 71, Conneaut 28

Ashtabula Lakeside 75, Geneva 64

Athens 60, Amanda-Clearcreek 43

Attica Seneca E. 71, Bucyrus 40

Beaver Eastern 60, New Boston Glenwood 38

Bishop McNamara, Md. 79, Garfield Hts. 59

Bluffton 53, Kenton 36

Canal Fulton Northwest 61, Louisville 53

Canfield S. Range 67, New Middletown Spring. 51

Castalia Margaretta 81, Clyde 53

Cedarville 57, Lees Creek E. Clinton 26

Centerburg 49, Howard E. Knox 48

Chardon 56, Cornerstone Christian 51

Cin. Aiken 75, Akr. Hoban 31

Cin. McNicholas 61, Cin. Elder 46

Cle. E. Tech 67, Beachwood 32

Cle. St Ignatius 67, Lewis Center Olentangy Orange 51

Cle. VASJ 53, Euclid 20

College Achieve Asbury Park, N.J. 81, STVM 71

Collins Western Reserve 69, Greenwich S. Cent. 36

Cols. Briggs 41, Day. Ponitz Tech. 33

Cols. Walnut Ridge 91, Cols. Centennial 69

Crestline 83, N. Baltimore 52

Crown City S. Gallia 50, Portsmouth Clay 43

Cuyahoga Hts. 54, Wickliffe 44

Dawson-Bryant 58, Willow Wood Symmes Valley 49

Day. Chaminade Julienne 65, Cols. DeSales 59

Defiance 74, Fremont Ross 50

Delaware Buckeye Valley 51, Cols. Franklin Hts. 35

Delaware Christian 54, London Madison-Plains 52

Delphos Jefferson 58, Antwerp 38

Dresden Tri-Valley 53, Gnadenhutten Indian Valley 43

Dublin Scioto 57, Cols. Whetstone 43

Edgerton 49, Continental 42

Edon 62, Eastside, Ind. 45

Elida 53, Lima Perry 41

Elmore Woodmore 79, Fremont St. Joseph 24

Elyria 87, Morgan 54

Fairfield 60, Hamilton Ross 39

Findlay Liberty-Benton 68, Celina 46

Fredericktown 65, Danville 49

Ft. Recovery 52, Ansonia 27

Galion 67, Sparta Highland 59

Galion Northmor 57, Cardington-Lincoln 30

Gates Mills Hawken 73, Orange 32

Gibsonburg 83, Northwood 33

Hamilton 42, Hamilton Badin 35

Hannan, W.Va. 75, Scioto Christian 46

Heartland Christian 61, Youngs. Valley Christian 31

Heath 52, Northside Christian 17

Hurricane, W.Va. 82, Proctorville Fairland 72

Independence 59, Wellington 47

Ironton 64, S. Webster 46

Jeromesville Hillsdale 65, West Salem Northwestern 47

Johnstown 45, Utica 42

Kansas Lakota 38, Bascom Hopewell-Loudon 35

Kirtland 67, Chagrin Falls 47

Liberty Center 52, Defiance Tinora 16

Lima Shawnee 69, Whitehouse Anthony Wayne 37

Logan 59, Grove City Cent. Crossing 54

Lynchburg-Clay 54, Seaman N. Adams 38

Madison 54, Jefferson Area 50

McConnelsville Morgan 62, Reedsville Eastern 58

McDermott Scioto NW 71, Franklin Furnace Green 41

McGuffey Upper Scioto Valley 41, Pandora-Gilboa 33

Medina 60, Marysville 59

Medina Buckeye 71, N. Olmsted 49

Milford Center Fairbanks 64, Genoa Christian 58

Miller City 63, McComb 52

Milton-Union 67, Covington 57

Minster 62, Houston 31

Montpelier 68, Stryker 46

Mowrystown Whiteoak 76, Bethel-Tate 50

Mt Gilead 74, Loudonville 24

Nelsonville-York 62, Glouster Trimble 51

New Bremen 57, Anna 36

New London 58, Norwalk St Paul 53

New Matamoras Frontier 85, E. Can. 60

New Riegel 64, Carey 53

Newark 72, Cols. Africentric 47

Norwood 74, New Richmond 45

Oak Glen, W.Va. 84, E. Palestine 30

Oak Hill 43, Portsmouth Notre Dame 42

Old Fort 65, Tiffin Calvert 58

Oregon Stritch 77, Tol. Emmanuel Baptist 51

Ottawa-Glandorf 62, Bowling Green 37

Painesville Harvey 63, Willoughby S. 53

Parma Padua 65, Pomeroy Meigs 62

Pataskala Licking Hts. 60, Zanesville 46

Pataskala Watkins Memorial 54, Cols. Horizon 41

Paulding 64, Ottoville 26

Peninsula Woodridge 96, Lodi Cloverleaf 76

Perry 60, Chesterland W. Geauga 59

Pettisville 62, Bryan 38

Philo 53, Martins Ferry 52

Pioneer N. Central 70, Swanton 47

Port Clinton 56, Oak Harbor 43

Ravenna 53, Akr. Coventry 47

Russia 54, Coldwater 41

Salineville Southern 54, Jefferson County Christian 46

Sandusky Perkins 95, Fostoria 55

Sandusky St. Mary 80, Lakeside Danbury 40

Sidney Fairlawn 67, Bellefontaine Calvary Christian 29

Smithville 66, Orwell Grand Valley 59

Southeastern 59, Stewart Federal Hocking 35

Spencerville 64, St. Henry (OH) 50

Spring. Kenton Ridge 73, Jamestown Greeneview 57

St Clairsville 65, Johnstown Northridge 58

St. Edward (OH) 88, Sandusky 42

Steubenville 67, Cols. Linden-McKinley 49

Steubenville Cath. Cent. 55, Bellaire 50

Sullivan Black River 63, Plymouth 49

Sunbury Big Walnut 44, Kings Mills Kings 40

Sycamore Mohawk 55, Lucas 37

Tol. Maumee Valley 83, Tol. Christian 42

Tontogany Otsego 57, Delta 52

Troy 60, Miamisburg 52

Van Wert 73, Holland Springfield 42

Van Wert Lincolnview 43, Ft. Jennings 41

Versailles 54, Cin. College Prep. 42

Vincent Warren 78, Hillsboro 65

W. Jefferson 62, Sugar Grove Berne Union 37

W. Unity Hilltop 71, Hamilton, Ind. 29

Wadsworth 59, Orrville 54

Wapakoneta 48, Findlay 38

Westerville N. 80, Linsly, W.Va. 44

Wilmington 48, Day. Carroll 46

Wooster Triway 75, Apple Creek Waynedale 45

Worthington Christian 57, Whitehall-Yearling 47

Zanesville Rosecrans 47, New Lexington 41

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up