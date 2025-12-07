Live Radio
Saturday’s College Hockey Scores

The Associated Press

December 7, 2025, 12:25 AM

EAST

Holy Cross 4, Mercyhurst 1

Bentley 3, Niagara 2

UConn 5, Merrimack 2

Union (NY) 4, Quinnipiac 0

Army 2, Sacred Heart 0

Vermont 3, Boston U. 2

Princeton 4, RPI 0

Harvard 7, Brown 3

Boston College 3, Mass.-Lowell 1

Northeastern 3, UMass 2, OT

Cornell 7, St. Lawrence 2

Canisius 4, RIT 2

Clarkson 5, Colgate 3

New Hampshire 3, Maine 2

Dartmouth 6, Yale 1

MIDWEST

Wisconsin 9, Notre Dame 2

Bowling Green 4, N. Michigan 3, OT

Michigan St. 3, Michigan 1

North Dakota 4, St. Cloud St. 2

W. Michigan 3, Minn. Duluth 2, OT

St. Thomas (Minn.) 4, Lake Superior St. 1

Ferris St. 4, Minnesota St. (Mankato) 1

FAR WEST

Robert Morris 6, Air Force 3

Stonehill 4, Alaska-Anchorage 3, OT

Denver 5, Miami (Ohio) 2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

