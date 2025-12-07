Saturday’s College Hockey Scores

EAST
Holy Cross 4, Mercyhurst 1
Bentley 3, Niagara 2
UConn 5, Merrimack 2
Union (NY) 4, Quinnipiac 0
Army 2, Sacred Heart 0
Vermont 3, Boston U. 2
Princeton 4, RPI 0
Harvard 7, Brown 3
Boston College 3, Mass.-Lowell 1
Northeastern 3, UMass 2, OT
Cornell 7, St. Lawrence 2
Canisius 4, RIT 2
Clarkson 5, Colgate 3
New Hampshire 3, Maine 2
Dartmouth 6, Yale 1
MIDWEST
Wisconsin 9, Notre Dame 2
Bowling Green 4, N. Michigan 3, OT
Michigan St. 3, Michigan 1
North Dakota 4, St. Cloud St. 2
W. Michigan 3, Minn. Duluth 2, OT
St. Thomas (Minn.) 4, Lake Superior St. 1
Ferris St. 4, Minnesota St. (Mankato) 1
FAR WEST
Robert Morris 6, Air Force 3
Stonehill 4, Alaska-Anchorage 3, OT
Denver 5, Miami (Ohio) 2
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.