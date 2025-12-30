Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Live Radio
The Associated Press

December 30, 2025, 11:51 AM

NJIT at Pennsylvania — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Bucknell at Holy Cross — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Colgate at Lafayette — NBCS Philadelphia +, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

DePaul at Villanova — FS1, Fox Sports App, Fubo Sports

La Salle at Fordham — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Holy Cross at Bucknell — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Saint Louis at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Lafayette at Colgate — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

VCU at Saint Joseph’s — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

UCLA at Penn State — Peacock

