Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

December 21, 2025, 2:40 AM

Princeton at Temple — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Canisius at Duquesne — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Coastal Carolina at Saint Joseph’s — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

St. John’s at Villanova — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Vancouver at Philadelphia — NHLN

Sports
