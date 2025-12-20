Live Radio
Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

The Associated Press

December 20, 2025

Pittsburgh at Penn State — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports

Maine at Drexel — NBCS Philadelphia, FloSports

Pittsburgh at Duquesne — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

St. Francis (PA) at Fordham — YES, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Pittsburgh at Detroit — CBS, CBS Los Angeles, NFL Sunday Ticket, WBZ-TV, WIVB 4, WUSA 9, Fubo Sports, NFL+, Paramount+

Montreal at Pittsburgh — SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Sports
