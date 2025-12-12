Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Live Radio
The Associated Press

December 12, 2025, 12:13 AM

Michigan State at Penn State — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports

La Salle at Long Island University — Fubo Sports, NEC Front Row, Prime Video, Ryz Sports Network

Duquesne at Nevada — Nevada Sports Net, Fubo Sports, Prime Video, Ryz Sports Network

California (PA) at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

San Jose at Pittsburgh — NBCS California, SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Carolina at Philadelphia — NBC

The Associated Press created this story using technology provided by Data Skrive TV listings provided by LiveSportsOnTV.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

