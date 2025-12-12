Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Michigan State at Penn State — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports
La Salle at Long Island University — Fubo Sports, NEC Front Row, Prime Video, Ryz Sports Network
Duquesne at Nevada — Nevada Sports Net, Fubo Sports, Prime Video, Ryz Sports Network
California (PA) at Robert Morris — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
San Jose at Pittsburgh — NBCS California, SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports
Carolina at Philadelphia — NBC
