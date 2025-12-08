Pennsylvania Sportswatch Daily Listings

Live Radio
The Associated Press

December 8, 2025, 1:05 PM

Villanova at Michigan — FS1, Fox Sports App, Fubo Sports

Georgian Court at Temple — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Bucknell at Rider — ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports

Penn State at Indiana — FOX Deportes, FS1, Fox Sports App, Fubo Sports

Arizona State at Penn State — BTN, Fox Sports App, Fubo Sports

Anaheim at Pittsburgh — Fox 11 Plus, MyTV, SportsNet Pittsburgh, ESPN app, ESPN Select, Fubo Sports, Victory+

Sports
