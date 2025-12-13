Outland Trophy Winners

Winners of the Outland Trophy for the outstanding collegiate interior lineman, presented by the College Football Writers Association of America:
2025_Spencer Fano, Utah, OL
2024_Kelvin Banks Jr., Texas, OL
2023_T’Vondre Sweat, Texas, DT
2022_Olusegun Oluwatimi, Michigan, OL
2021_Jordan Davis, Georgia, DT
2020_Alex Leatherwood, Alabama, OL
2019_Penei Sewell, Oregon, OT
2018_Quinnen Williams, Alabama, DT
2017_Ed Oliver, Houston, DT
2016_Cam Robinson, Alabama, OL
2015_Joshua Garnett, Stanford, G
2014_Brandon Scherff, Iowa, OL
2013_Aaron Donald, Pittsburgh, DT
2012_Luke Joeckel, Texas A&M, OT
2011_Barrett Jones, Alabama, OT
2010_Gabe Carimi, Wisconsin, OT
2009_Ndamukong Suh, Nebraska, DE
2008_Andre Smith, Alabama, OT
2007_Glenn Dorsey, LSU, DT
2006_Joe Thomas, Wisconsin, OT
2005_Greg Eslinger, Minnesota, C
2004_Jammal Brown, Oklahoma, OT
2003_Robert Gallery, Iowa, OT
2002_Rien Long, Washington State, DT
2001_Bryant McKinnie, Miami, OT
2000_John Henderson, Tennessee, DT
1999_Chris Samuels, Alabama, OT
1998_Kris Farris, UCLA, G
1997_Aaron Taylor, Nebraska, G
1996_Orlando Pace, Ohio State, OT
1995_Jonathan Ogden, UCLA, OT
1994_Zach Wiegert, Nebraska, OT
1993_Rob Waldrop, Arizona, NG
1992_Will Shields, Nebraska, G
1991_Steve Emtman, Washington, DT
1990_Russell Maryland, Miami, Fla., DT
1989_Mohammed Elewonibi, Brigham Young, G
1988_Tracy Rocker, Auburn, DT
1987_Chad Hennings, Air Force, DT
1986_Jason Buck, Brigham Young, DT
1985_Mike Ruth, Boston College, NG
1984_Bruce Smith, Virginia Tech, DT
1983_Dean Steinkuhler, Nebraska, G
1982_Dave Rimington, Nebraska, C
1981_Dave Rimington, Nebraska, C
1980_Mark May, Pittsburgh, OT
1979_Jim Ritcher, N. Carolina St., C
1978_Greg Roberts, Oklahoma, G
1977_Brad Shearer, Texas, DT
1976_Ross Browner, Notre Dame, DE
1975_Lee Roy Selmon, Oklahoma, DT
1974_Randy White, Maryland, DE
1973_John Hicks, Ohio State, OT
1972_Rich Glover, Nebraska, MG
1971_Larry Jacobson, Nebraska, DT
1970_Jim Stillwagon, Ohio State, MG
1969_Mike Reid, Penn State, DT
1968_Bill Stanfill, Georgia, T
1967_Ron Yary, Southern Cal, T
1966_Loyd Phillips, Arkansas, T
1965_Tommy Nobis, Texas, G
1964_Steve DeLong, Tennessee, T
1963_Scott Appleton, Texas, T
1962_Bobby Bell, Minnesota, T
1961_Merlin Olsen, Utah State, T
1960_Tom Brown, Minnesota, G
1959_Mike McGee, Duke, T
1958_Zeke Smith, Auburn, G
1957_Alex Karras, Iowa, T
1956_Jim Parker, Ohio State, G
1955_Calvin Jones, Iowa, G
1954_Bill Brooks, Arkansas, G
1953_J.D. Roberts, Oklahoma, G
1952_Dick Modzelewski, Maryland, T
1951_Jim Weatherall, Oklahoma, T
1950_Bob Gain, Kentucky, T
1949_Ed Bagdon, Michigan St., G
1948_Bill Fischer, Notre Dame, G
1947_Joe Steffy, Army, G
1946_George Connor, Notre Dame, T
