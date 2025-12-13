Outland Trophy Winners

Live Radio
The Associated Press

December 13, 2025, 12:02 AM

Winners of the Outland Trophy for the outstanding collegiate interior lineman, presented by the College Football Writers Association of America:

2025_Spencer Fano, Utah, OL

2024_Kelvin Banks Jr., Texas, OL

2023_T’Vondre Sweat, Texas, DT

2022_Olusegun Oluwatimi, Michigan, OL

2021_Jordan Davis, Georgia, DT

2020_Alex Leatherwood, Alabama, OL

2019_Penei Sewell, Oregon, OT

2018_Quinnen Williams, Alabama, DT

2017_Ed Oliver, Houston, DT

2016_Cam Robinson, Alabama, OL

2015_Joshua Garnett, Stanford, G

2014_Brandon Scherff, Iowa, OL

2013_Aaron Donald, Pittsburgh, DT

2012_Luke Joeckel, Texas A&M, OT

2011_Barrett Jones, Alabama, OT

2010_Gabe Carimi, Wisconsin, OT

2009_Ndamukong Suh, Nebraska, DE

2008_Andre Smith, Alabama, OT

2007_Glenn Dorsey, LSU, DT

2006_Joe Thomas, Wisconsin, OT

2005_Greg Eslinger, Minnesota, C

2004_Jammal Brown, Oklahoma, OT

2003_Robert Gallery, Iowa, OT

2002_Rien Long, Washington State, DT

2001_Bryant McKinnie, Miami, OT

2000_John Henderson, Tennessee, DT

1999_Chris Samuels, Alabama, OT

1998_Kris Farris, UCLA, G

1997_Aaron Taylor, Nebraska, G

1996_Orlando Pace, Ohio State, OT

1995_Jonathan Ogden, UCLA, OT

1994_Zach Wiegert, Nebraska, OT

1993_Rob Waldrop, Arizona, NG

1992_Will Shields, Nebraska, G

1991_Steve Emtman, Washington, DT

1990_Russell Maryland, Miami, Fla., DT

1989_Mohammed Elewonibi, Brigham Young, G

1988_Tracy Rocker, Auburn, DT

1987_Chad Hennings, Air Force, DT

1986_Jason Buck, Brigham Young, DT

1985_Mike Ruth, Boston College, NG

1984_Bruce Smith, Virginia Tech, DT

1983_Dean Steinkuhler, Nebraska, G

1982_Dave Rimington, Nebraska, C

1981_Dave Rimington, Nebraska, C

1980_Mark May, Pittsburgh, OT

1979_Jim Ritcher, N. Carolina St., C

1978_Greg Roberts, Oklahoma, G

1977_Brad Shearer, Texas, DT

1976_Ross Browner, Notre Dame, DE

1975_Lee Roy Selmon, Oklahoma, DT

1974_Randy White, Maryland, DE

1973_John Hicks, Ohio State, OT

1972_Rich Glover, Nebraska, MG

1971_Larry Jacobson, Nebraska, DT

1970_Jim Stillwagon, Ohio State, MG

1969_Mike Reid, Penn State, DT

1968_Bill Stanfill, Georgia, T

1967_Ron Yary, Southern Cal, T

1966_Loyd Phillips, Arkansas, T

1965_Tommy Nobis, Texas, G

1964_Steve DeLong, Tennessee, T

1963_Scott Appleton, Texas, T

1962_Bobby Bell, Minnesota, T

1961_Merlin Olsen, Utah State, T

1960_Tom Brown, Minnesota, G

1959_Mike McGee, Duke, T

1958_Zeke Smith, Auburn, G

1957_Alex Karras, Iowa, T

1956_Jim Parker, Ohio State, G

1955_Calvin Jones, Iowa, G

1954_Bill Brooks, Arkansas, G

1953_J.D. Roberts, Oklahoma, G

1952_Dick Modzelewski, Maryland, T

1951_Jim Weatherall, Oklahoma, T

1950_Bob Gain, Kentucky, T

1949_Ed Bagdon, Michigan St., G

1948_Bill Fischer, Notre Dame, G

1947_Joe Steffy, Army, G

1946_George Connor, Notre Dame, T

