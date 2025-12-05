Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player Scores

Friday
At Gary Player Country Club
Sun City, South Africa
Purse: $6 million
Yardage: 7,885; Par: 72
Second Round
|Kristoffer Reitan, Norway
|63-69—132
|Adrien Saddier, France
|66-67—133
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|70-65—135
|Julien Guerrier, France
|68-67—135
|Garrick Higgo, South Africa
|68-69—137
|Junghwan Lee, South Korea
|69-68—137
|Andy Sullivan, England
|70-67—137
|Daniel Van Tonder, South Africa
|70-67—137
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-68—138
|Marcus Armitage, England
|66-73—139
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|73-66—139
|Dan Bradbury, England
|69-70—139
|Ewen Ferguson, Scotland
|69-70—139
|Viktor Hovland, Norway
|69-70—139
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-70—140
|Thriston Lawrence, South Africa
|69-71—140
|Hao-Tong Li, China
|68-72—140
|Francesco Molinari, Italy
|72-68—140
|Shaun Norris, South Africa
|68-72—140
|Aldrich Potgieter, South Africa
|69-71—140
|Jesper Svensson, Sweden
|66-74—140
|Jorge Campillo, Spain
|69-72—141
|Thomas Detry, Belgium
|68-73—141
|Yuto Katsuragawa, Japan
|73-68—141
|Joakim Lagergren, Sweden
|71-70—141
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-72—141
|Jordan L. Smith, England
|73-68—141
|Grant Forrest, Scotland
|71-71—142
|Ryggs Johnston, United States
|71-71—142
|Christo Lamprecht, South Africa
|72-70—142
|Pablo Larrazabal, Spain
|72-70—142
|Richard Mansell, England
|72-70—142
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|68-74—142
|John Parry, England
|72-70—142
|David Ravetto, France
|73-69—142
|Connor Syme, Scotland
|71-71—142
|Nick Taylor, Canada
|70-72—142
|Oliver Lindell, Finland
|69-74—143
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|73-70—143
|Joost Luiten, Netherlands
|72-71—143
|Marco Penge, England
|72-71—143
|Angel Hidalgo, Spain
|74-70—144
|Calum Hill, Scotland
|77-67—144
|Rikuya Hoshino, Japan
|72-72—144
|Matteo Manassero, Italy
|72-72—144
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|71-74—145
|Nacho Elvira, Spain
|74-72—146
|Antoine Rozner, France
|73-73—146
|Will Zalatoris, United States
|75-71—146
|Laurie Canter, England
|73-74—147
|Martin Couvra, France
|73-74—147
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|75-72—147
|Yurav Premlall, South Africa
|72-75—147
|Darius Van Driel, Netherlands
|73-74—147
|Frederic Lacroix, France
|76-72—148
|Guido Migliozzi, Italy
|77-71—148
|Ockie Strydom, South Africa
|75-74—149
|Dylan Naidoo, South Africa
|74-76—150
|Adrian Meronk, Poland
|74-77—151
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|76-75—151
|Dylan Frittelli, South Africa
|77-75—152
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|75-78—153
|Marcel Siem, Germany
|75-79—154
|Paul Waring, England
|79-75—154
|Johannes Veerman, United States
|80-79—159
|Daniel Gavins, England
|81-88—169
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.