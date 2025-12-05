Live Radio
Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player Scores

The Associated Press

December 5, 2025, 9:38 AM

Friday

At Gary Player Country Club

Sun City, South Africa

Purse: $6 million

Yardage: 7,885; Par: 72

Second Round

Kristoffer Reitan, Norway 63-69—132
Adrien Saddier, France 66-67—133
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 70-65—135
Julien Guerrier, France 68-67—135
Garrick Higgo, South Africa 68-69—137
Junghwan Lee, South Korea 69-68—137
Andy Sullivan, England 70-67—137
Daniel Van Tonder, South Africa 70-67—137
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68—138
Marcus Armitage, England 66-73—139
Angel Ayora Fanegas, Spain 73-66—139
Dan Bradbury, England 69-70—139
Ewen Ferguson, Scotland 69-70—139
Viktor Hovland, Norway 69-70—139
Alejandro Del Rey, Spain 70-70—140
Thriston Lawrence, South Africa 69-71—140
Hao-Tong Li, China 68-72—140
Francesco Molinari, Italy 72-68—140
Shaun Norris, South Africa 68-72—140
Aldrich Potgieter, South Africa 69-71—140
Jesper Svensson, Sweden 66-74—140
Jorge Campillo, Spain 69-72—141
Thomas Detry, Belgium 68-73—141
Yuto Katsuragawa, Japan 73-68—141
Joakim Lagergren, Sweden 71-70—141
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-72—141
Jordan L. Smith, England 73-68—141
Grant Forrest, Scotland 71-71—142
Ryggs Johnston, United States 71-71—142
Christo Lamprecht, South Africa 72-70—142
Pablo Larrazabal, Spain 72-70—142
Richard Mansell, England 72-70—142
Tom McKibbin, Northern Ireland 68-74—142
John Parry, England 72-70—142
David Ravetto, France 73-69—142
Connor Syme, Scotland 71-71—142
Nick Taylor, Canada 70-72—142
Oliver Lindell, Finland 69-74—143
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-70—143
Joost Luiten, Netherlands 72-71—143
Marco Penge, England 72-71—143
Angel Hidalgo, Spain 74-70—144
Calum Hill, Scotland 77-67—144
Rikuya Hoshino, Japan 72-72—144
Matteo Manassero, Italy 72-72—144
Thorbjorn Olesen, Denmark 71-74—145
Nacho Elvira, Spain 74-72—146
Antoine Rozner, France 73-73—146
Will Zalatoris, United States 75-71—146
Laurie Canter, England 73-74—147
Martin Couvra, France 73-74—147
Jacques Kruyswijk, South Africa 75-72—147
Yurav Premlall, South Africa 72-75—147
Darius Van Driel, Netherlands 73-74—147
Frederic Lacroix, France 76-72—148
Guido Migliozzi, Italy 77-71—148
Ockie Strydom, South Africa 75-74—149
Dylan Naidoo, South Africa 74-76—150
Adrian Meronk, Poland 74-77—151
Jacob Skov Olesen, Denmark 76-75—151
Dylan Frittelli, South Africa 77-75—152
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 75-78—153
Marcel Siem, Germany 75-79—154
Paul Waring, England 79-75—154
Johannes Veerman, United States 80-79—159
Daniel Gavins, England 81-88—169

