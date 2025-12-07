Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player Par Scores

Sunday
At Gary Player Country Club
Sun City, South Africa
Purse: $6 million
Yardage: 7,885; Par: 72
Final Round
|Kristoffer Reitan, Norway (665), $879,083
|63-69-67-72—271
|-17
|Dan Bradbury, England (348), $448,547
|69-70-67-66—272
|-16
|Jayden Trey Schaper, South Africa (348), $448,547
|70-68-66-68—272
|-16
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa (200), $259,008
|70-65-71-69—275
|-13
|Shaun Norris, South Africa (170), $219,556
|68-72-69-68—277
|-11
|Thomas Detry, Belgium (130), $168,955
|68-73-70-67—278
|-10
|Julien Guerrier, France (130), $168,955
|68-67-74-69—278
|-10
|Angel Ayora Fanegas, Spain (94), $123,500
|73-66-70-70—279
|-9
|Andy Sullivan, England (94), $123,500
|70-67-71-71—279
|-9
|Ewen Ferguson, Scotland (69), $90,395
|69-70-69-72—280
|-8
|Hao-Tong Li, China (69), $90,395
|68-72-68-72—280
|-8
|Joost Luiten, Netherlands (69), $90,395
|72-71-65-72—280
|-8
|Francesco Molinari, Italy (69), $90,395
|72-68-69-71—280
|-8
|Daniel Van Tonder, South Africa (69), $90,395
|70-67-72-71—280
|-8
|Will Zalatoris, United States (58), $76,330
|75-71-68-67—281
|-7
|Tom McKibbin, Northern Ireland (55), $71,613
|68-74-68-72—282
|-6
|Garrick Higgo, South Africa (0), $71,613
|68-69-71-74—282
|-6
|John Parry, England (49), $64,609
|72-70-71-70—283
|-5
|Adrien Saddier, France (49), $64,609
|66-67-76-74—283
|-5
|Nick Taylor, Canada (0), $64,609
|70-72-71-70—283
|-5
|Marcus Armitage, England (46), $60,035
|66-73-73-72—284
|-4
|Jordan L. Smith, England (46), $60,035
|73-68-70-73—284
|-4
|Jorge Campillo, Spain (42), $54,066
|69-72-72-72—285
|-3
|Alejandro Del Rey, Spain (42), $54,066
|70-70-72-73—285
|-3
|Grant Forrest, Scotland (42), $54,066
|71-71-71-72—285
|-3
|Viktor Hovland, Norway (42), $54,066
|69-70-74-72—285
|-3
|Junghwan Lee, South Korea (42), $54,066
|69-68-74-74—285
|-3
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain (37), $48,457
|73-70-74-69—286
|-2
|Thorbjorn Olesen, Denmark (37), $48,457
|71-74-76-65—286
|-2
|Martin Couvra, France (34), $44,597
|73-74-70-70—287
|-1
|Nacho Elvira, Spain (34), $44,597
|74-72-74-67—287
|-1
|Richard Mansell, England (34), $44,597
|72-70-73-72—287
|-1
|Ryggs Johnston, United States (31), $38,508
|71-71-72-74—288
|E
|Joakim Lagergren, Sweden (31), $38,508
|71-70-76-71—288
|E
|Pablo Larrazabal, Spain (31), $38,508
|72-70-74-72—288
|E
|Thriston Lawrence, South Africa (31), $38,508
|69-71-74-74—288
|E
|Christo Lamprecht, South Africa (0), $38,508
|72-70-75-71—288
|E
|Jesper Svensson, Sweden (28), $34,134
|66-74-76-73—289
|+1
|Aldrich Potgieter, South Africa (0), $34,134
|69-71-74-75—289
|+1
|Calum Hill, Scotland (26), $31,561
|77-67-68-78—290
|+2
|Oliver Lindell, Finland (26), $31,561
|69-74-76-71—290
|+2
|Jacob Skov Olesen, Denmark (26), $31,561
|76-75-67-72—290
|+2
|Matteo Manassero, Italy (24), $28,474
|72-72-78-69—291
|+3
|Marco Penge, England (24), $28,474
|72-71-76-72—291
|+3
|David Ravetto, France (24), $28,474
|73-69-74-75—291
|+3
|Angel Hidalgo, Spain (20), $24,357
|74-70-75-73—292
|+4
|Yuto Katsuragawa, Japan (20), $24,357
|73-68-76-75—292
|+4
|Jacques Kruyswijk, South Africa (20), $24,357
|75-72-74-71—292
|+4
|Frederic Lacroix, France (20), $24,357
|76-72-74-70—292
|+4
|Antoine Rozner, France (20), $24,357
|73-73-73-73—292
|+4
|Connor Syme, Scotland (18), $21,270
|71-71-75-76—293
|+5
|Guido Migliozzi, Italy (17), $20,240
|77-71-75-71—294
|+6
|Niklas Norgaard Moller, Denmark (16), $18,670
|69-72-76-78—295
|+7
|Darius Van Driel, Netherlands (16), $18,670
|73-74-71-77—295
|+7
|Adrian Meronk, Poland (15), $17,667
|74-77-74-71—296
|+8
|Rikuya Hoshino, Japan (14), $17,153
|72-72-75-78—297
|+9
|Paul Waring, England (13), $16,638
|79-75-75-69—298
|+10
|Dylan Naidoo, South Africa (12), $16,124
|74-76-75-74—299
|+11
|Dylan Frittelli, South Africa (12), $15,094
|77-75-75-74—301
|+13
|Yurav Premlall, South Africa (12), $15,094
|72-75-75-79—301
|+13
|Ockie Strydom, South Africa (12), $15,094
|75-74-82-70—301
|+13
|Marcel Siem, Germany (11), $14,065
|75-79-74-76—304
|+16
|Johannes Veerman, United States (10), $13,293
|80-79-74-72—305
|+17
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany (10), $13,293
|75-78-78-74—305
|+17
|Daniel Gavins, England (10), $12,522
|81-88-82-75—326
|+38
