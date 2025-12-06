Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player Par Scores

Saturday
At Gary Player Country Club
Sun City, South Africa
Purse: $6 million
Yardage: 7,885; Par: 72
Third Round
|Kristoffer Reitan, Norway
|63-69-67—199
|-17
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|70-68-66—204
|-12
|Christiaan Bezuidenhout, South Africa
|70-65-71—206
|-10
|Dan Bradbury, England
|69-70-67—206
|-10
|Ewen Ferguson, Scotland
|69-70-69—208
|-8
|Garrick Higgo, South Africa
|68-69-71—208
|-8
|Hao-Tong Li, China
|68-72-68—208
|-8
|Joost Luiten, Netherlands
|72-71-65—208
|-8
|Andy Sullivan, England
|70-67-71—208
|-8
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|73-66-70—209
|-7
|Julien Guerrier, France
|68-67-74—209
|-7
|Francesco Molinari, Italy
|72-68-69—209
|-7
|Shaun Norris, South Africa
|68-72-69—209
|-7
|Adrien Saddier, France
|66-67-76—209
|-7
|Daniel Van Tonder, South Africa
|70-67-72—209
|-7
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|68-74-68—210
|-6
|Thomas Detry, Belgium
|68-73-70—211
|-5
|Junghwan Lee, South Korea
|69-68-74—211
|-5
|Jordan L. Smith, England
|73-68-70—211
|-5
|Marcus Armitage, England
|66-73-73—212
|-4
|Alejandro Del Rey, Spain
|70-70-72—212
|-4
|Calum Hill, Scotland
|77-67-68—212
|-4
|Jorge Campillo, Spain
|69-72-72—213
|-3
|Grant Forrest, Scotland
|71-71-71—213
|-3
|Viktor Hovland, Norway
|69-70-74—213
|-3
|John Parry, England
|72-70-71—213
|-3
|Nick Taylor, Canada
|70-72-71—213
|-3
|Ryggs Johnston, United States
|71-71-72—214
|-2
|Thriston Lawrence, South Africa
|69-71-74—214
|-2
|Aldrich Potgieter, South Africa
|69-71-74—214
|-2
|Will Zalatoris, United States
|75-71-68—214
|-2
|Richard Mansell, England
|72-70-73—215
|-1
|Pablo Larrazabal, Spain
|72-70-74—216
|E
|David Ravetto, France
|73-69-74—216
|E
|Jesper Svensson, Sweden
|66-74-76—216
|E
|Martin Couvra, France
|73-74-70—217
|+1
|Yuto Katsuragawa, Japan
|73-68-76—217
|+1
|Joakim Lagergren, Sweden
|71-70-76—217
|+1
|Christo Lamprecht, South Africa
|72-70-75—217
|+1
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|73-70-74—217
|+1
|Niklas Norgaard Moller, Denmark
|69-72-76—217
|+1
|Connor Syme, Scotland
|71-71-75—217
|+1
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|76-75-67—218
|+2
|Darius Van Driel, Netherlands
|73-74-71—218
|+2
|Angel Hidalgo, Spain
|74-70-75—219
|+3
|Rikuya Hoshino, Japan
|72-72-75—219
|+3
|Oliver Lindell, Finland
|69-74-76—219
|+3
|Marco Penge, England
|72-71-76—219
|+3
|Antoine Rozner, France
|73-73-73—219
|+3
|Nacho Elvira, Spain
|74-72-74—220
|+4
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|75-72-74—221
|+5
|Thorbjorn Olesen, Denmark
|71-74-76—221
|+5
|Frederic Lacroix, France
|76-72-74—222
|+6
|Matteo Manassero, Italy
|72-72-78—222
|+6
|Yurav Premlall, South Africa
|72-75-75—222
|+6
|Guido Migliozzi, Italy
|77-71-75—223
|+7
|Adrian Meronk, Poland
|74-77-74—225
|+9
|Dylan Naidoo, South Africa
|74-76-75—225
|+9
|Dylan Frittelli, South Africa
|77-75-75—227
|+11
|Marcel Siem, Germany
|75-79-74—228
|+12
|Paul Waring, England
|79-75-75—229
|+13
|Ockie Strydom, South Africa
|75-74-82—231
|+15
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|75-78-78—231
|+15
|Johannes Veerman, United States
|80-79-74—233
|+17
|Daniel Gavins, England
|81-88-82—251
|+35
|Laurie Canter, England
|73-74-WD
