Nedbank Golf Challenge in honour of Gary Player Par Scores

The Associated Press

December 6, 2025, 11:50 AM

Saturday

At Gary Player Country Club

Sun City, South Africa

Purse: $6 million

Yardage: 7,885; Par: 72

Third Round

Kristoffer Reitan, Norway 63-69-67—199 -17
Jayden Trey Schaper, South Africa 70-68-66—204 -12
Christiaan Bezuidenhout, South Africa 70-65-71—206 -10
Dan Bradbury, England 69-70-67—206 -10
Ewen Ferguson, Scotland 69-70-69—208 -8
Garrick Higgo, South Africa 68-69-71—208 -8
Hao-Tong Li, China 68-72-68—208 -8
Joost Luiten, Netherlands 72-71-65—208 -8
Andy Sullivan, England 70-67-71—208 -8
Angel Ayora Fanegas, Spain 73-66-70—209 -7
Julien Guerrier, France 68-67-74—209 -7
Francesco Molinari, Italy 72-68-69—209 -7
Shaun Norris, South Africa 68-72-69—209 -7
Adrien Saddier, France 66-67-76—209 -7
Daniel Van Tonder, South Africa 70-67-72—209 -7
Tom McKibbin, Northern Ireland 68-74-68—210 -6
Thomas Detry, Belgium 68-73-70—211 -5
Junghwan Lee, South Korea 69-68-74—211 -5
Jordan L. Smith, England 73-68-70—211 -5
Marcus Armitage, England 66-73-73—212 -4
Alejandro Del Rey, Spain 70-70-72—212 -4
Calum Hill, Scotland 77-67-68—212 -4
Jorge Campillo, Spain 69-72-72—213 -3
Grant Forrest, Scotland 71-71-71—213 -3
Viktor Hovland, Norway 69-70-74—213 -3
John Parry, England 72-70-71—213 -3
Nick Taylor, Canada 70-72-71—213 -3
Ryggs Johnston, United States 71-71-72—214 -2
Thriston Lawrence, South Africa 69-71-74—214 -2
Aldrich Potgieter, South Africa 69-71-74—214 -2
Will Zalatoris, United States 75-71-68—214 -2
Richard Mansell, England 72-70-73—215 -1
Pablo Larrazabal, Spain 72-70-74—216 E
David Ravetto, France 73-69-74—216 E
Jesper Svensson, Sweden 66-74-76—216 E
Martin Couvra, France 73-74-70—217 +1
Yuto Katsuragawa, Japan 73-68-76—217 +1
Joakim Lagergren, Sweden 71-70-76—217 +1
Christo Lamprecht, South Africa 72-70-75—217 +1
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 73-70-74—217 +1
Niklas Norgaard Moller, Denmark 69-72-76—217 +1
Connor Syme, Scotland 71-71-75—217 +1
Jacob Skov Olesen, Denmark 76-75-67—218 +2
Darius Van Driel, Netherlands 73-74-71—218 +2
Angel Hidalgo, Spain 74-70-75—219 +3
Rikuya Hoshino, Japan 72-72-75—219 +3
Oliver Lindell, Finland 69-74-76—219 +3
Marco Penge, England 72-71-76—219 +3
Antoine Rozner, France 73-73-73—219 +3
Nacho Elvira, Spain 74-72-74—220 +4
Jacques Kruyswijk, South Africa 75-72-74—221 +5
Thorbjorn Olesen, Denmark 71-74-76—221 +5
Frederic Lacroix, France 76-72-74—222 +6
Matteo Manassero, Italy 72-72-78—222 +6
Yurav Premlall, South Africa 72-75-75—222 +6
Guido Migliozzi, Italy 77-71-75—223 +7
Adrian Meronk, Poland 74-77-74—225 +9
Dylan Naidoo, South Africa 74-76-75—225 +9
Dylan Frittelli, South Africa 77-75-75—227 +11
Marcel Siem, Germany 75-79-74—228 +12
Paul Waring, England 79-75-75—229 +13
Ockie Strydom, South Africa 75-74-82—231 +15
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 75-78-78—231 +15
Johannes Veerman, United States 80-79-74—233 +17
Daniel Gavins, England 81-88-82—251 +35
Laurie Canter, England 73-74-WD

Sports
