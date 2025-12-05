Live Radio
Home » Sports » NCAA Women's Division I…

NCAA Women’s Division I Soccer Tournament

The Associated Press

December 5, 2025, 11:11 PM

All Times EST

First Round At higher seed

Friday, Nov. 14

Ohio St. 2, Georgia 0

Florida St. 4, Samford 0

North Carolina 3, Tennessee 1

Iowa 1, South Dakota St. 0

Clemson 2, Liberty 1

Wake Forest 2, South Carolina 1

Michigan St. 4, Milwaukee 1

Duke 3, Elon 0

Georgetown 3, Sacred Heart 0

Kansas 3, California Baptist 1

Arkansas 1, Dartmouth 0

West Virginia 5, Wagner 0

Alabama 1, Northwestern 1, Alabama advances 3-1 on penalty kicks

UCF 2, Maine 0

Virginia 5, High Point 0

Texas Tech 2, UTSA 1

TCU 7, Grambling 0

LSU 4, Houston Christian 1

Baylor 3, Texas State 0

Wisconsin 3, W. Michigan 2

Vanderbilt 2, Tennessee Tech 0

BYU 1, Utah St. 1, BYU advances 7-6 on penalty kicks

Colorado 2, Utah Valley 1, 2OT

Stanford 3, Cal Poly 1

Washington 2, Montana 0

Saturday, Nov. 15

Louisville 1, Kentucky 1, Louisville advances 5-4 on penalty kicks.

Penn St. 3, Army 0

Notre Dame 4, UIC 0

Lipscomb 1, Mississippi St. 0

Xavier 2, Dayton 0

Memphis 2, Illinois 1

UCLA 3, Pepperdine 1

Second Round

Thursday, Nov. 20

Baylor 1, Wisconsin 0

Colorado 4, Xavier 1

Florida State 1, Lipscomb 0

Washington 1, Arkansas 0, OT

Louisville vs. Kansas, 4 p.m.

Michigan State 1, Wake Forest 0

Virginia 2, Penn State 0

Duke 1, UCF 0

Ohio State 1, Notre Dame 0, 2OT

West Virginia 1, Georgetown 1, Georgetown advances 4-3 on penalty kicks

Friday, Nov. 21

LSU 2, Iowa 1

North Carolina 1, Texas Tech 1, North Carolina advances 4-3 on penalty kicks

UCLA 1, BYU 1, BYU advances 4-2 on penalty kicks

Vanderbilt 3, Clemson 2, 2OT

TCU 4, Memphis 0

Stanford 7, Alabama 3

Third Round

Sunday, Nov. 23

Florida St. 3, Georgetown 1

Michigan St. 2, Colorado 1

Ohio St. 2, Baylor 1

Duke 2, Kansas 0

Washington 1, Virginia 1, Washington advances 5-4 on penalty kicks

Monday, Nov. 24

TCU 1, North Carolina 1, TCU advances 4-3 on penalty kicks

Vanderbilt 1, LSU 0

Stanford 6, BYU 0

Quarterfinals

Friday, Nov. 28

Duke 3, Washington 0

Florida St. 4, Ohio St. 1

Stanford 5, Michigan St. 1

Saturday, Nov. 29

TCU 2, Vanderbilt 1, OT

Semifinals

at CPKC Stadium

Kansas City, Mo.

Friday, Dec. 5

Florida St. 1, TCU 0

Stanford 1, Duke 0

Final

Monday, Dec. 8

Florida St. vs. Stanford, 7 p.m.

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up