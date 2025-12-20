NCAA Women’s Div I Volleyball Tournament Glance

All Times EST
First Round
Thursday, December 4
Miami (Fla.) 3, Tulsa 1
Kansas 3, High Point 0
Baylor 3, Arkansas St. 2
Purdue 3, Wright St. 0
Colorado 3, American 0
Indiana 3, Toledo 0
Wisconsin 3, Eastern Ill. 0
North Carolina 3, UTEP 1
Arizona St. 3, Coppin St. 0
Utah St. 3, Tennessee 2
UNI 3, Utah 2
Creighton 3, Northern Colo. 2
Southern California 3, Princeton 0
Cal Poly 3, BYU 2
UCLA 3, Georgia Tech 2
Kentucky 3, Wofford 0
Friday, December 5
Nebraska 3, LIU 0
Kansas St. 3, San Diego 2
Texas A&M 3, Campbell 0
TCU 3, SFA 0
Marquette 3, Western Ky. 0
Louisville 3, Loyola Chicago 0
SMU 3, Central Ark. 0
Florida 3, Rice 0
Minnesota 3, Fairfield 0
Iowa St. 3, St. Thomas (Minn.) 2
Michigan 3, Xavier 0
Pittsburgh 3, UMBC 0
Texas 3, Florida A&M 0
Penn St. 3, South Fla. 1
Arizona 3, South Dakota St. 1
Stanford 3, Utah Valley 1
Second Round
Friday, December 5
Kansas 3, Miami (Fla.) 1
Purdue 3, Baylor 1
Indiana 3, Colorado 0
Wisconsin 3, North Carolina 0
Arizona St. 3, Utah St. 1
Creighton 3, UNI 1
Cal Poly 3, Southern California 2
Kentucky 3, UCLA 1
Saturday, December 6
Nebraska 3, Kansas St. 0
Texas A&M 3, TCU 1
Louisville 3, Marquette 2
SMU 3, Florida 0
Minnesota 3, Iowa St. 0
Pittsburgh 3, Michigan 0
Texas 3, Penn St. 0
Stanford 3, Arizona 1
Third Round
Thursday, December 11
Purdue 3, SMU 1
Pittsburgh 3, Minnesota 0
Creighton 3, Arizona St. 1
Kentucky 3, Cal Poly 0
Friday, December 12
Nebraska 3, Kansas 0
Texas A&M 3, Louisville 2
Texas 3, Indiana 0
Wisconsin 3, Stanford 1
Quarterfinals
Saturday, December 13
Pittsburgh 3, Purdue 1
Kentucky 3, Creighton 0
Sunday, December 14
Texas A&M 3, Nebraska 2
Wisconsin 3, Texas 1
Semifinals
Thursday, December 18
Texas A&M 3, Pittsburgh 0
Kentucky 3, Wisconsin 2
Championship
Sunday, December 21
Kentucky vs. Texas A&M, 3:30 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.