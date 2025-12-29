NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Monday’s Games
No. 6 Michigan (10-1) at Oregon (12-2), 9 p.m.
No. 7 Maryland (13-0) vs. Wisconsin (9-3), 4 p.m.
No. 16 North Carolina (11-3) at Boston College (4-10), 8 p.m.
No. 17 USC (9-3) at No. 20 Nebraska (12-0), 3 p.m.
No. 18 Notre Dame (9-2) vs. Pittsburgh (7-7), 6 p.m.
Wednesday’s Games
No. 1 UConn (13-0) at Providence (8-6), 3 p.m.
No. 4 UCLA (12-1) at Penn State (7-6), 2 p.m.
No. 8 TCU (13-0) at BYU (12-1), 9 p.m.
No. 10 Iowa State (13-0) at Houston (6-6), 2 p.m.
No. 19 Ohio State (11-2) at Purdue (8-5), 12:30 p.m.
No. 21 Texas Tech (14-0) vs. UCF (8-4), 7 p.m.
No. 22 Baylor (11-3) at Oklahoma State (12-2), 3 p.m.
Thursday’s Games
No. 2 Texas (15-0) at Missouri (12-3), 7:30 p.m.
No. 3 South Carolina (13-1) vs. Alabama (14-0), 2 p.m.
No. 5 LSU (14-0) vs. No. 11 Kentucky (13-1), 8 p.m.
No. 6 Michigan (10-1) at Washington (10-2), 6 p.m.
No. 7 Maryland (13-0) at Illinois (12-1), 4 p.m.
No. 8 Oklahoma (12-1) at Texas A&M (7-2), 8 p.m.
No. 12 Vanderbilt (13-0) at Arkansas (11-4), 2 p.m.
No. 13 Louisville (12-3) vs. SMU (7-6), 2 p.m.
No. 14 Iowa (11-2) vs. No. 20 Nebraska (12-0), 2 p.m.
No. 15 Ole Miss (13-2) vs. Georgia (13-0), 3 p.m.
No. 16 North Carolina (11-3) vs. California (9-5), Noon
No. 18 Notre Dame (9-2) at Georgia Tech (5-9), 4 p.m.
No. 23 Tennessee (8-3) vs. Florida (12-3), 2 p.m.
No. 24 Michigan State (12-1) at Indiana (11-2), Noon
Saturday’s Games
No. 1 UConn (13-0) vs. Seton Hall (9-4), Noon
No. 4 UCLA (12-1) vs. No. 17 USC (9-3), 8 p.m.
No. 8 TCU (13-0) at Utah (10-3), 9 p.m.
No. 21 Texas Tech (14-0) vs. Arizona (9-3), 7 p.m.
No. 25 Princeton (12-1) at Penn (8-3), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 2 Texas (15-0) vs. No. 15 Ole Miss (13-2), 3 p.m.
No. 3 South Carolina (13-1) at Florida (12-3), 2 p.m.
No. 5 LSU (14-0) at No. 12 Vanderbilt (13-0), 5 p.m.
No. 7 Maryland (13-0) vs. Indiana (11-2), 6 p.m.
No. 8 Oklahoma (12-1) vs. Mississippi State (13-1), 3 p.m.
No. 10 Iowa State (13-0) vs. No. 22 Baylor (11-3), 5 p.m.
No. 11 Kentucky (13-1) vs. Missouri (12-3), Noon
No. 13 Louisville (12-3) vs. Virginia Tech (11-3), 4 p.m.
No. 16 North Carolina (11-3) vs. Stanford (12-2), 1 p.m.
No. 18 Notre Dame (9-2) at Duke (7-6), Noon
No. 19 Ohio State (11-2) vs. Rutgers (8-5), 2 p.m.
No. 20 Nebraska (12-0) vs. Purdue (8-5), 3 p.m.
No. 23 Tennessee (8-3) at Auburn (10-3), 4 p.m.
No. 24 Michigan State (12-1) vs. Illinois (12-1), Noon
