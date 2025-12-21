NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Sunday’s Games
No. 2 Texas (13-0) at South Dakota State (10-3), 2 p.m.
No. 5 LSU (12-0) vs. UT Arlington (6-5), 2 p.m.
No. 6 Michigan (9-1) vs. Oakland (3-8), Noon
No. 10 Iowa State (12-0) vs. Kansas (10-2), 1 p.m.
No. 14 Ole Miss (11-1) vs. Old Dominion (7-4), Semifinals Game 1 at Cherokee, N.C., 7:30 p.m.
No. 15 Baylor (11-2) vs. Texas Tech (13-0), 4 p.m.
No. 18 North Carolina (10-3) vs. Charleston Southern (2-9), Noon
No. 19 USC (8-3) vs. California (8-4) at San Francisco, 8:30 p.m.
No. 20 Notre Dame (8-2) vs. Bellarmine (2-10), 7 p.m.
No. 22 Washington (9-2) at Pacific (5-5), 4 p.m.
No. 23 Nebraska (11-0) vs. California Baptist (6-6), Noon
No. 24 Michigan State (9-1) vs. Indiana State (4-5), Semifinals Game 2 at Cherokee, N.C., 5 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.