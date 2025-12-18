NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Thursday’s Games
No. 3 South Carolina (10-1) at South Florida (6-5), 7 p.m.
No. 13 Vanderbilt (10-0) vs. Albany (9-2), 7:30 p.m.
No. 15 Baylor (10-2) vs. Southern University (4-5), 8 p.m.
No. 19 USC (7-3) vs. Cal Poly (2-8), 10 p.m.
No. 21 Ohio State (9-1) vs. Norfolk State (5-8), 6:30 p.m.
Friday’s Games
No. 7 Maryland (12-0) vs. Central Connecticut (0-10), 11 a.m.
No. 12 Kentucky (11-1) vs. Wright State (5-8), 6:30 p.m.
No. 22 Washington (9-1) at Stanford (9-2), 10 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 UConn (11-0) vs. No. 11 Iowa (10-1) at Brooklyn, N.Y., 1:30 p.m.
No. 3 South Carolina (10-1) at Florida Gulf Coast (3-5), 2 p.m.
No. 4 UCLA (10-1) vs. Long Beach State (0-9), 5 p.m.
No. 9 TCU (12-0) vs. Kansas State (7-6), 5 p.m.
No. 13 Vanderbilt (10-0) vs. Texas Southern (3-7), 1 p.m.
No. 16 Louisville (11-3) vs. No. 17 Tennessee (7-2) at Brooklyn, N.Y., 11 a.m.
No. 25 Princeton (10-1) at George Mason (6-5), 1 p.m.
Sunday’s Games
No. 2 Texas (13-0) at South Dakota State (10-2), 2 p.m.
No. 5 LSU (12-0) vs. UT Arlington (6-5), 2 p.m.
No. 6 Michigan (9-1) vs. Oakland (3-7), Noon
No. 10 Iowa State (12-0) vs. Kansas (10-2), 1 p.m.
No. 14 Ole Miss (11-1) vs. Old Dominion (7-4), Semifinals Game 1 at Cherokee, N.C., 7:30 p.m.
No. 15 Baylor (10-2) vs. Texas Tech (13-0), 4 p.m.
No. 18 North Carolina (10-3) vs. Charleston Southern (2-8), Noon
No. 19 USC (7-3) vs. California (8-4) at San Francisco, 8:30 p.m.
No. 20 Notre Dame (8-2) vs. Bellarmine (2-9), 7 p.m.
No. 22 Washington (9-1) at Pacific (4-5), 4 p.m.
No. 23 Nebraska (11-0) vs. California Baptist (6-5), Noon
No. 24 Michigan State (9-1) vs. Indiana State (4-5), Semifinals Game 2 at Cherokee, N.C., 5 p.m.
