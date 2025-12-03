NCAA Women’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 6 Michigan (6-1) vs. Central Michigan (5-2), 7 p.m.
No. 7 Maryland (9-0) vs. Mount St Marys (2-4), 7 p.m.
No. 8 TCU (8-0) vs. Incarnate Word (1-4), 7:30 p.m.
No. 9 Oklahoma (7-1) vs. North Carolina State (5-3), 7:15 p.m.
No. 14 Baylor (7-1) vs. Southeastern Louisiana (2-3), 8 p.m.
No. 15 Vanderbilt (8-0) vs. Virginia (6-2), 5 p.m.
No. 17 Kentucky (8-1) at Miami (FL) (5-2), 5 p.m.
No. 19 Tennessee (5-2) at Stanford (8-1), 9:15 p.m.
No. 24 Oklahoma State (8-1) at North Texas (5-2), 7 p.m.
Thursday’s Games
No. 2 Texas (8-0) vs. No. 11 North Carolina (8-1), 7 p.m.
No. 3 South Carolina (7-1) at No. 22 Louisville (7-2), 7 p.m.
No. 5 LSU (8-0) at Duke (3-5), 9 p.m.
No. 13 Ole Miss (7-0) vs. No. 18 Notre Dame (5-1), 9 p.m.
Friday’s Games
No. 25 West Virginia (6-2) vs. Mercyhurst (0-6), 7 p.m.
Saturday’s Games
No. 8 TCU (8-0) vs. UTEP (6-0), 2 p.m.
No. 12 Iowa (8-0) at Rutgers (7-2), 6 p.m.
No. 24 Oklahoma State (8-1) vs. Mississippi Valley State (1-5), 3 p.m.
Sunday’s Games
No. 1 UConn (8-0) vs. DePaul (2-6), 1 p.m.
No. 2 Texas (8-0) vs. Prairie View A&M (2-5), 3 p.m.
No. 3 South Carolina (7-1) vs. North Carolina Central (1-7), Noon
No. 4 UCLA (8-1) vs. Oregon (9-0), 3 p.m.
No. 5 LSU (8-0) at New Orleans (0-7), 4 p.m.
No. 6 Michigan (6-1) vs. Purdue (4-3), Noon
No. 7 Maryland (9-0) at Minnesota (6-2), 4 p.m.
No. 9 Oklahoma (7-1) vs. Maryland-Eastern Shore (5-5), 3 p.m.
No. 10 Iowa State (9-0) vs. Northern Illinois (2-5), 2 p.m.
No. 11 North Carolina (8-1) vs. Boston University (3-5), Noon
No. 13 Ole Miss (7-0) vs. Kansas State (5-5) at St. Joseph, Mo., 3 p.m.
No. 14 Baylor (7-1) vs. UTSA (3-3), 3 p.m.
No. 16 USC (6-2) vs. No. 21 Washington (8-0), 8 p.m.
No. 17 Kentucky (8-1) vs. Central Michigan (5-2), Noon
No. 18 Notre Dame (5-1) at Florida State (4-5), 2 p.m.
No. 20 Michigan State (8-0) at Wisconsin (6-3), 6 p.m.
No. 22 Louisville (7-2) vs. New Hampshire (2-6), Noon
No. 23 Ohio State (6-1) at Northwestern (6-1), 2 p.m.
