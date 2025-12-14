NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (10-0) beat No. 16 USC 79-51.
No. 2 Texas (12-0) beat UT Rio Grande Valley 110-45; beat No. 13 Baylor 89-54.
No. 3 South Carolina (10-1) beat Penn State 95-55.
No. 4 UCLA (9-1) did not play.
No. 5 LSU (11-0) beat Louisiana Tech 87-61.
No. 6 Michigan (9-1) beat Akron 85-59.
No. 7 Maryland (12-0) beat Delaware State 91-21.
No. 8 TCU (11-0) beat Jacksonville 89-49.
No. 9 Oklahoma (11-1) beat Little Rock 103-48; beat No. 23 Oklahoma State 92-70.
No. 10 Iowa State (12-0) beat No. 11 Iowa 74-69; beat Northern Iowa 81-53.
No. 11 Iowa (10-1) lost to No. 10 Iowa State 74-69; beat Lindenwood 102-68.
No. 12 North Carolina (9-3) lost to No. 22 Louisville 76-66, OT.
No. 13 Baylor (10-2) beat Alabama State 90-36; lost to No. 2 Texas 89-54.
No. 14 Vanderbilt (9-0) did not play.
No. 15 Kentucky (11-1) beat Belmont 77-69.
No. 16 USC (7-3) lost to No. 1 UConn 79-51.
No. 17 Ole Miss (10-1) beat Wofford 86-52; beat South Carolina State 91-32.
No. 18 Tennessee (7-2) beat Winthrop 112-40.
No. 19 Notre Dame (8-2) beat Morehead State 97-48; beat James Madison 78-65.
No. 20 Washington (9-1) beat Green Bay 79-74.
No. 21 Ohio State (9-1) beat Northern Kentucky 94-62; beat Toledo 85-60.
No. 22 Louisville (10-3) beat Ball State 93-62; beat No. 12 North Carolina 76-66, OT.
No. 23 Oklahoma State (10-2) lost to No. 9 Oklahoma 92-70.
No. 24 Nebraska (11-0) beat Omaha 87-35; beat Illinois State 85-44.
No. 25 Michigan State (9-1) beat DePaul 90-46.
