NCAA Women’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 UConn (9-0) beat South Florida 85-51; beat DePaul 102-35.
No. 2 Texas (10-0) beat No. 11 North Carolina 79-64; beat Prairie View A&M 101-42.
No. 3 South Carolina (9-1) beat No. 22 Louisville 79-77; beat North Carolina Central 106-42.
No. 4 UCLA (9-1) beat Oregon 80-59.
No. 5 LSU (10-0) beat Duke 93-77; beat New Orleans 126-62.
No. 6 Michigan (8-1) beat Central Michigan 82-40; beat Purdue 104-56.
No. 7 Maryland (11-0) beat Mount St Marys 92-44; beat Minnesota 100-99, 2OT.
No. 8 TCU (10-0) beat Incarnate Word 84-56; beat UTEP 95-40.
No. 9 Oklahoma (9-1) beat North Carolina State 103-98, OT; beat Maryland-Eastern Shore 90-37.
No. 10 Iowa State (10-0) beat Northern Illinois 105-52.
No. 11 North Carolina (9-2) lost to No. 2 Texas 79-64; beat Boston University 82-40.
No. 12 Iowa (9-0) beat Rutgers 79-36.
No. 13 Ole Miss (8-1) beat No. 18 Notre Dame 69-62; lost to Kansas State 61-60.
No. 14 Baylor (9-1) beat Southeastern Louisiana 112-47; beat UTSA 73-55.
No. 15 Vanderbilt (9-0) beat Virginia 81-68.
No. 16 USC (6-2) beat Saint Mary’s 79-33.
No. 17 Kentucky (10-1) beat Miami (FL) 64-48; beat Central Michigan 82-55.
No. 18 Notre Dame (6-2) lost to No. 13 Ole Miss 69-62; beat Florida State 93-58.
No. 19 Tennessee (6-2) beat Stanford 65-62.
No. 20 Michigan State (8-0) did not play.
No. 21 Washington (8-0) beat San Jose State 80-54.
No. 22 Louisville (8-3) lost to No. 3 South Carolina 79-77; beat New Hampshire 94-43.
No. 23 Ohio State (7-1) beat Northwestern 79-70.
No. 24 Oklahoma State (10-1) beat North Texas 73-55; beat Mississippi Valley State 133-46.
No. 25 West Virginia (7-2) lost to Villanova 81-59; beat Mercyhurst 97-51.
