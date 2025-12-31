NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 UConn (14-0) beat Providence 90-53. Next: vs. Seton Hall, Saturday.
No. 2 Texas (15-0) did not play. Next: at Missouri, Thursday.
No. 3 South Carolina (13-1) did not play. Next: vs. Alabama, Thursday.
No. 4 UCLA (13-1) beat Penn State 97-61. Next: vs. No. 17 USC, Saturday.
No. 5 LSU (14-0) did not play. Next: vs. No. 11 Kentucky, Thursday.
No. 6 Michigan (11-1) did not play. Next: at Washington, Thursday.
No. 7 Maryland (14-0) did not play. Next: at Illinois, Thursday.
No. 8 Oklahoma (12-1) did not play. Next: at Texas A&M, Thursday.
No. 8 TCU (13-0) at BYU. Next: at Utah, Saturday.
No. 10 Iowa State (14-0) beat Houston 80-62. Next: vs. No. 22 Baylor, Sunday.
No. 11 Kentucky (13-1) did not play. Next: at No. 5 LSU, Thursday.
No. 12 Vanderbilt (13-0) did not play. Next: at Arkansas, Thursday.
No. 13 Louisville (12-3) did not play. Next: vs. SMU, Thursday.
No. 14 Iowa (11-2) did not play. Next: vs. No. 20 Nebraska, Thursday.
No. 15 Ole Miss (13-2) did not play. Next: vs. Georgia, Thursday.
No. 16 North Carolina (12-3) did not play. Next: vs. California, Thursday.
No. 17 USC (10-3) did not play. Next: at No. 4 UCLA, Saturday.
No. 18 Notre Dame (10-2) did not play. Next: at Georgia Tech, Thursday.
No. 19 Ohio State (12-2) beat Purdue 83-56. Next: vs. Rutgers, Sunday.
No. 20 Nebraska (12-1) did not play. Next: at No. 14 Iowa, Thursday.
No. 21 Texas Tech (14-0) vs. UCF. Next: vs. Arizona, Saturday.
No. 22 Baylor (12-3) beat Oklahoma State 77-68. Next: at No. 10 Iowa State, Sunday.
No. 23 Tennessee (8-3) did not play. Next: vs. Florida, Thursday.
No. 24 Michigan State (12-1) did not play. Next: at Indiana, Thursday.
No. 25 Princeton (12-1) did not play. Next: at Penn, Saturday.
