NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 UConn (12-0) did not play. Next: at Butler, Sunday.
No. 2 Texas (14-0) did not play. Next: vs. Southeastern Louisiana, Sunday.
No. 3 South Carolina (12-1) did not play. Next: vs. Providence, Sunday.
No. 4 UCLA (11-1) did not play. Next: at No. 19 Ohio State, Sunday.
No. 5 LSU (13-0) did not play. Next: vs. Alabama State, Sunday.
No. 6 Michigan (10-1) did not play. Next: at Oregon, Monday.
No. 7 Maryland (13-0) did not play. Next: vs. Wisconsin, Monday.
No. 8 Oklahoma (12-1) beat North Carolina Central 126-54. Next: at Texas A&M, Thursday, Jan. 1.
No. 8 TCU (13-0) did not play. Next: at BYU, Wednesday, Dec. 31.
No. 10 Iowa State (13-0) did not play. Next: at Houston, Wednesday, Dec. 31.
No. 11 Kentucky (12-1) did not play. Next: vs. Hofstra, Sunday.
No. 12 Vanderbilt (12-0) did not play. Next: vs. Stonehill, Sunday.
No. 13 Louisville (12-3) did not play. Next: vs. SMU, Thursday, Jan. 1.
No. 14 Iowa (10-2) did not play. Next: vs. Penn State, Sunday.
No. 15 Ole Miss (12-2) lost to No. 24 Michigan State 66-49. Next: vs. Alcorn State, Sunday.
No. 16 North Carolina (11-3) did not play. Next: at Boston College, Monday.
No. 17 USC (9-3) did not play. Next: at No. 20 Nebraska, Monday.
No. 18 Notre Dame (9-2) did not play. Next: vs. Pittsburgh, Monday.
No. 19 Ohio State (11-1) beat Western Michigan 95-47. Next: vs. No. 4 UCLA, Sunday.
No. 20 Nebraska (12-0) did not play. Next: vs. No. 17 USC, Monday.
No. 21 Texas Tech (14-0) did not play. Next: vs. UCF, Wednesday, Dec. 31.
No. 22 Baylor (11-3) did not play. Next: at Oklahoma State, Wednesday, Dec. 31.
No. 23 Tennessee (8-3) beat Southern Indiana 89-44. Next: vs. Florida, Thursday, Jan. 1.
No. 24 Michigan State (11-1) beat No. 15 Ole Miss 66-49. Next: vs. Rutgers, Sunday.
No. 25 Princeton (12-1) beat Temple 87-77. Next: at Penn, Saturday, Jan. 3.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.