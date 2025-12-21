NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 UConn (12-0) did not play. Next: at Butler, Sunday.
No. 2 Texas (14-0) beat South Dakota State 70-51. Next: vs. Southeastern Louisiana, Sunday.
No. 3 South Carolina (12-1) did not play. Next: vs. Providence, Sunday.
No. 4 UCLA (11-1) did not play. Next: at No. 21 Ohio State, Sunday.
No. 5 LSU (13-0) beat UT Arlington 110-45. Next: vs. Alabama State, Sunday.
No. 6 Michigan (10-1) beat Oakland 97-54. Next: TBA.
No. 7 Maryland (13-0) did not play. Next: TBA.
No. 8 Oklahoma (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 9 TCU (13-0) did not play. Next: TBA.
No. 10 Iowa State (13-0) beat Kansas 79-76. Next: TBA.
No. 11 Iowa (10-2) did not play. Next: vs. Penn State, Sunday.
No. 12 Kentucky (12-1) did not play. Next: vs. Hofstra, Sunday.
No. 13 Vanderbilt (12-0) did not play. Next: vs. Stonehill, Sunday.
No. 14 Ole Miss (12-1) beat Old Dominion 86-57. Next: vs. Alcorn State, Sunday.
No. 15 Baylor (11-3) lost to Texas Tech 61-60. Next: TBA.
No. 16 Louisville (12-3) did not play. Next: TBA.
No. 17 Tennessee (7-3) did not play. Next: TBA.
No. 18 North Carolina (11-3) beat Charleston Southern 93-74. Next: TBA.
No. 19 USC (9-3) beat California 61-57. Next: TBA.
No. 20 Notre Dame (9-2) beat Bellarmine 110-38. Next: TBA.
No. 21 Ohio State (10-1) did not play. Next: vs. No. 4 UCLA, Sunday.
No. 22 Washington (10-2) beat Pacific 90-50. Next: TBA.
No. 23 Nebraska (12-0) beat California Baptist 87-56. Next: TBA.
No. 24 Michigan State (10-1) beat Indiana State 115-66. Next: vs. Rutgers, Sunday.
No. 25 Princeton (11-1) did not play. Next: TBA.
