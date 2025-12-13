NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 UConn (10-0) beat No. 16 USC 79-51. Next: vs. Marquette, Wednesday.
No. 2 Texas (11-0) did not play. Next: vs. No. 13 Baylor, Sunday.
No. 3 South Carolina (9-1) did not play. Next: vs. Penn State, Sunday.
No. 4 UCLA (9-1) did not play. Next: vs. Cal Poly, Tuesday.
No. 5 LSU (11-0) beat Louisiana Tech 87-61. Next: vs. Morgan State, Tuesday.
No. 6 Michigan (9-1) beat Akron 85-59. Next: vs. Oakland, Sunday, Dec. 21.
No. 7 Maryland (12-0) did not play. Next: vs. Central Connecticut, Friday.
No. 8 TCU (10-0) did not play. Next: vs. Jacksonville, Sunday.
No. 9 Oklahoma (11-1) beat No. 23 Oklahoma State 92-70. Next: TBA.
No. 10 Iowa State (11-0) did not play. Next: vs. Northern Iowa, Sunday.
No. 11 Iowa (10-1) beat Lindenwood 102-68. Next: at No. 1 UConn, Saturday.
No. 12 North Carolina (9-2) did not play. Next: vs. No. 22 Louisville, Sunday.
No. 13 Baylor (10-1) did not play. Next: at No. 2 Texas, Sunday.
No. 14 Vanderbilt (9-0) did not play. Next: vs. South Florida, Monday.
No. 15 Kentucky (10-1) did not play. Next: at Belmont, Sunday.
No. 16 USC (7-3) lost to No. 1 UConn 79-51. Next: vs. Cal Poly, Thursday.
No. 17 Ole Miss (9-1) beat Wofford 86-52. Next: vs. South Carolina State, Sunday.
No. 18 Tennessee (6-2) did not play. Next: vs. Winthrop, Sunday.
No. 19 Notre Dame (7-2) did not play. Next: at James Madison, Sunday.
No. 20 Washington (9-1) beat Green Bay 79-74. Next: at Stanford, Friday.
No. 21 Ohio State (8-1) did not play. Next: vs. Toledo, Sunday.
No. 22 Louisville (9-3) did not play. Next: at No. 12 North Carolina, Sunday.
No. 23 Oklahoma State (10-2) lost to No. 9 Oklahoma 92-70. Next: vs. Tulsa, Monday.
No. 24 Nebraska (10-0) did not play. Next: vs. Illinois State, Sunday.
No. 25 Michigan State (8-1) did not play. Next: at DePaul, Sunday.
