NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

No. 1 UConn (9-0) did not play. Next: at No. 16 USC, Saturday.
No. 2 Texas (11-0) did not play. Next: vs. No. 13 Baylor, Sunday.
No. 3 South Carolina (9-1) did not play. Next: vs. Penn State, Sunday.
No. 4 UCLA (9-1) did not play. Next: vs. Cal Poly, Tuesday.
No. 5 LSU (10-0) did not play. Next: vs. Louisiana Tech, Saturday.
No. 6 Michigan (8-1) did not play. Next: vs. Akron, Saturday.
No. 7 Maryland (12-0) did not play. Next: vs. Central Connecticut, Friday, Dec. 19.
No. 8 TCU (10-0) did not play. Next: vs. Jacksonville, Sunday.
No. 9 Oklahoma (10-1) beat Little Rock 103-48. Next: vs. No. 23 Oklahoma State, Saturday.
No. 10 Iowa State (11-0) did not play. Next: vs. Northern Iowa, Sunday.
No. 11 Iowa (9-1) did not play. Next: vs. Lindenwood, Saturday.
No. 12 North Carolina (9-2) did not play. Next: vs. No. 22 Louisville, Sunday.
No. 13 Baylor (10-1) did not play. Next: at No. 2 Texas, Sunday.
No. 14 Vanderbilt (9-0) did not play. Next: vs. South Florida, Monday.
No. 15 Kentucky (10-1) did not play. Next: at Belmont, Sunday.
No. 16 USC (7-2) did not play. Next: vs. No. 1 UConn, Saturday.
No. 17 Ole Miss (8-1) did not play. Next: vs. Wofford, Saturday.
No. 18 Tennessee (6-2) did not play. Next: vs. Winthrop, Sunday.
No. 19 Notre Dame (7-2) beat Morehead State 97-48. Next: at James Madison, Sunday.
No. 20 Washington (8-1) did not play. Next: vs. Green Bay, Saturday.
No. 21 Ohio State (8-1) beat Northern Kentucky 94-62. Next: vs. Toledo, Sunday.
No. 22 Louisville (9-3) did not play. Next: at No. 12 North Carolina, Sunday.
No. 23 Oklahoma State (10-1) did not play. Next: at No. 9 Oklahoma, Saturday.
No. 24 Nebraska (10-0) did not play. Next: vs. Illinois State, Sunday.
No. 25 Michigan State (8-1) did not play. Next: at DePaul, Sunday.
