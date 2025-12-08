Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

December 8, 2025, 9:14 PM

Monday

No. 1 UConn (9-0) did not play. Next: at No. 16 USC, Saturday.

No. 2 Texas (10-0) did not play. Next: at UT Rio Grande Valley, Wednesday.

No. 3 South Carolina (9-1) did not play. Next: vs. Penn State, Sunday.

No. 4 UCLA (9-1) did not play. Next: vs. Cal Poly, Tuesday, Dec. 16.

No. 5 LSU (10-0) did not play. Next: vs. Louisiana Tech, Saturday.

No. 6 Michigan (8-1) did not play. Next: vs. Akron, Saturday.

No. 7 Maryland (11-0) did not play. Next: vs. Delaware State, Wednesday.

No. 8 TCU (10-0) did not play. Next: vs. Jacksonville, Sunday.

No. 9 Oklahoma (9-1) did not play. Next: vs. Little Rock, Thursday.

No. 10 Iowa State (10-0) did not play. Next: vs. No. 11 Iowa, Wednesday.

No. 11 Iowa (9-0) did not play. Next: at No. 10 Iowa State, Wednesday.

No. 12 North Carolina (9-2) did not play. Next: vs. No. 22 Louisville, Sunday.

No. 13 Baylor (9-1) did not play. Next: vs. Alabama State, Tuesday.

No. 14 Vanderbilt (9-0) did not play. Next: vs. South Florida, Monday.

No. 15 Kentucky (10-1) did not play. Next: at Belmont, Sunday.

No. 16 USC (7-2) did not play. Next: vs. No. 1 UConn, Saturday.

No. 17 Ole Miss (8-1) did not play. Next: vs. Wofford, Saturday.

No. 18 Tennessee (6-2) did not play. Next: vs. Winthrop, Sunday.

No. 19 Notre Dame (6-2) did not play. Next: vs. Morehead State, Thursday.

No. 20 Washington (8-1) did not play. Next: vs. Green Bay, Saturday.

No. 21 Ohio State (7-1) did not play. Next: vs. Northern Kentucky, Thursday.

No. 22 Louisville (8-3) did not play. Next: vs. Ball State, Wednesday.

No. 23 Oklahoma State (10-1) did not play. Next: at No. 9 Oklahoma, Saturday.

No. 24 Nebraska (9-0) did not play. Next: vs. Omaha, Tuesday.

No. 25 Michigan State (8-1) did not play. Next: at DePaul, Sunday.

