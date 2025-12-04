NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Thursday
No. 1 UConn (8-0) did not play. Next: vs. DePaul, Sunday.
No. 2 Texas (9-0) beat No. 11 North Carolina 79-64. Next: vs. Prairie View A&M, Sunday.
No. 3 South Carolina (8-1) beat No. 22 Louisville 79-77. Next: vs. North Carolina Central, Sunday.
No. 4 UCLA (8-1) did not play. Next: vs. Oregon, Sunday.
No. 5 LSU (9-0) beat Duke 93-77. Next: at New Orleans, Sunday.
No. 6 Michigan (7-1) did not play. Next: vs. Purdue, Sunday.
No. 7 Maryland (10-0) did not play. Next: at Minnesota, Sunday.
No. 8 TCU (9-0) did not play. Next: vs. UTEP, Saturday.
No. 9 Oklahoma (8-1) did not play. Next: vs. Maryland-Eastern Shore, Sunday.
No. 10 Iowa State (9-0) did not play. Next: vs. Northern Illinois, Sunday.
No. 11 North Carolina (8-2) lost to No. 2 Texas 79-64. Next: vs. Boston University, Sunday.
No. 12 Iowa (8-0) did not play. Next: at Rutgers, Saturday.
No. 13 Ole Miss (8-0) beat No. 18 Notre Dame 69-62. Next: at Kansas State, Sunday.
No. 14 Baylor (8-1) did not play. Next: vs. UTSA, Sunday.
No. 15 Vanderbilt (9-0) did not play. Next: TBA.
No. 16 USC (6-2) did not play. Next: vs. No. 21 Washington, Sunday.
No. 17 Kentucky (9-1) did not play. Next: vs. Central Michigan, Sunday.
No. 18 Notre Dame (5-2) lost to No. 13 Ole Miss 69-62. Next: at Florida State, Sunday.
No. 19 Tennessee (6-2) did not play. Next: vs. Winthrop, Sunday, Dec. 14.
No. 20 Michigan State (8-0) did not play. Next: at Wisconsin, Sunday.
No. 21 Washington (8-0) did not play. Next: at No. 16 USC, Sunday.
No. 22 Louisville (7-3) lost to No. 3 South Carolina 79-77. Next: vs. New Hampshire, Sunday.
No. 23 Ohio State (6-1) did not play. Next: at Northwestern, Sunday.
No. 24 Oklahoma State (9-1) did not play. Next: vs. Mississippi Valley State, Saturday.
No. 25 West Virginia (6-2) did not play. Next: vs. Mercyhurst, Friday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.