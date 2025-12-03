NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 UConn (8-0) did not play. Next: vs. DePaul, Sunday.
No. 2 Texas (8-0) did not play. Next: vs. No. 11 North Carolina, Thursday.
No. 3 South Carolina (7-1) did not play. Next: at No. 22 Louisville, Thursday.
No. 4 UCLA (8-1) did not play. Next: vs. Oregon, Sunday.
No. 5 LSU (8-0) did not play. Next: at Duke, Thursday.
No. 6 Michigan (7-1) beat Central Michigan 82-40. Next: vs. Purdue, Sunday.
No. 7 Maryland (10-0) beat Mount St Marys 92-44. Next: at Minnesota, Sunday.
No. 8 TCU (9-0) beat Incarnate Word 84-56. Next: vs. UTEP, Saturday.
No. 9 Oklahoma (8-1) beat North Carolina State 103-98, OT. Next: vs. Maryland-Eastern Shore, Sunday.
No. 10 Iowa State (9-0) did not play. Next: vs. Northern Illinois, Sunday.
No. 11 North Carolina (8-1) did not play. Next: at No. 2 Texas, Thursday.
No. 12 Iowa (8-0) did not play. Next: at Rutgers, Saturday.
No. 13 Ole Miss (7-0) did not play. Next: vs. No. 18 Notre Dame, Thursday.
No. 14 Baylor (8-1) beat Southeastern Louisiana 112-47. Next: vs. UTSA, Sunday.
No. 15 Vanderbilt (9-0) beat Virginia 81-68. Next: TBA.
No. 16 USC (6-2) did not play. Next: vs. No. 21 Washington, Sunday.
No. 17 Kentucky (9-1) beat Miami (FL) 64-48. Next: vs. Central Michigan, Sunday.
No. 18 Notre Dame (5-1) did not play. Next: at No. 13 Ole Miss, Thursday.
No. 19 Tennessee (5-2) beat Stanford 65-62. Next: vs. Winthrop, Sunday, Dec. 14.
No. 20 Michigan State (8-0) did not play. Next: at Wisconsin, Sunday.
No. 21 Washington (8-0) did not play. Next: at No. 16 USC, Sunday.
No. 22 Louisville (7-2) did not play. Next: vs. No. 3 South Carolina, Thursday.
No. 23 Ohio State (6-1) did not play. Next: at Northwestern, Sunday.
No. 24 Oklahoma State (9-1) beat North Texas 73-55. Next: vs. Mississippi Valley State, Saturday.
No. 25 West Virginia (6-2) did not play. Next: vs. Mercyhurst, Friday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.