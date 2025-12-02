Live Radio
NCAA Women’s Basketball Top 25 Daily Fared

The Associated Press

December 2, 2025, 11:54 PM

Tuesday

No. 1 UConn (8-0) beat South Florida 85-51. Next: vs. DePaul, Sunday.

No. 2 Texas (8-0) did not play. Next: vs. No. 11 North Carolina, Thursday.

No. 3 South Carolina (7-1) did not play. Next: at No. 22 Louisville, Thursday.

No. 4 UCLA (8-1) did not play. Next: vs. Oregon, Sunday.

No. 5 LSU (8-0) did not play. Next: at Duke, Thursday.

No. 6 Michigan (6-1) did not play. Next: vs. Central Michigan, Wednesday.

No. 7 Maryland (9-0) did not play. Next: vs. Mount St Marys, Wednesday.

No. 8 TCU (8-0) did not play. Next: vs. Incarnate Word, Wednesday.

No. 9 Oklahoma (7-1) did not play. Next: vs. North Carolina State, Wednesday.

No. 10 Iowa State (9-0) did not play. Next: vs. Northern Illinois, Sunday.

No. 11 North Carolina (8-1) did not play. Next: at No. 2 Texas, Thursday.

No. 12 Iowa (8-0) did not play. Next: at Rutgers, Saturday.

No. 13 Ole Miss (7-0) did not play. Next: vs. No. 18 Notre Dame, Thursday.

No. 14 Baylor (7-1) did not play. Next: vs. Southeastern Louisiana, Wednesday.

No. 15 Vanderbilt (8-0) did not play. Next: vs. Virginia, Wednesday.

No. 16 USC (6-2) beat Saint Mary’s 79-33. Next: vs. No. 21 Washington, Sunday.

No. 17 Kentucky (8-1) did not play. Next: at Miami (FL), Wednesday.

No. 18 Notre Dame (5-1) did not play. Next: at No. 13 Ole Miss, Thursday.

No. 19 Tennessee (5-2) did not play. Next: at Stanford, Wednesday.

No. 20 Michigan State (8-0) did not play. Next: at Wisconsin, Sunday.

No. 21 Washington (8-0) did not play. Next: at No. 16 USC, Sunday.

No. 22 Louisville (7-2) did not play. Next: vs. No. 3 South Carolina, Thursday.

No. 23 Ohio State (6-1) did not play. Next: at Northwestern, Sunday.

No. 24 Oklahoma State (8-1) did not play. Next: at North Texas, Wednesday.

No. 25 West Virginia (6-2) did not play. Next: vs. Mercyhurst, Friday.

