NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 4 UConn (12-1) at Xavier (9-4), 5 p.m.
No. 6 Duke (11-1) vs. Georgia Tech (9-4), 4 p.m.
No. 21 Virginia (11-1) at Virginia Tech (11-2), 2 p.m.
Friday’s Games
No. 2 Michigan (12-0) vs. No. 24 USC (12-1), 7 p.m.
No. 3 Iowa State (13-0) vs. West Virginia (9-4), 9 p.m.
No. 7 Gonzaga (14-1) vs. Seattle (12-3), 9 p.m.
No. 9 Michigan State (12-1) at No. 13 Nebraska (13-0), 9 p.m.
No. 16 Louisville (11-2) at Stanford (11-3), 8 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Arizona (13-0) at Utah (8-5), 4 p.m.
No. 5 Purdue (12-1) at Wisconsin (9-4), 8 p.m.
No. 6 Duke (11-1) at Florida State (7-7), 3:45 p.m.
No. 8 Houston (12-1) at Cincinnati (8-5), 2 p.m.
No. 10 BYU (12-1) at Kansas State (9-4), 1:30 p.m.
No. 11 Vanderbilt (13-0) at South Carolina (9-4), 2 p.m.
No. 12 North Carolina (13-1) at SMU (11-2), 2:15 p.m.
No. 14 Alabama (10-3) vs. Kentucky (9-4), Noon
No. 15 Texas Tech (10-3) vs. Oklahoma State (12-1), 1 p.m.
No. 17 Kansas (10-3) at UCF (11-1), 2 p.m.
No. 18 Arkansas (10-3) vs. No. 19 Tennessee (10-3), 3 p.m.
No. 20 Illinois (10-3) at Penn State (9-4), 7 p.m.
No. 21 Virginia (11-1) at North Carolina State (9-4), 11 a.m.
No. 22 Florida (9-4) at Missouri (10-3), 8:30 p.m.
No. 23 Georgia (12-1) vs. Auburn (9-4), 1 p.m.
No. 25 Iowa (11-2) vs. UCLA (10-3), 6 p.m.
Sunday’s Games
No. 4 UConn (12-1) vs. Marquette (5-9), 2 p.m.
No. 7 Gonzaga (14-1) vs. Loyola Marymount (10-5), 9 p.m.
