NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Monday’s Games
No. 1 Arizona (11-0) vs. Bethune-Cookman (3-8), 9 p.m.
No. 10 BYU (11-1) vs. Eastern Washington (2-10), 9 p.m.
No. 12 North Carolina (11-1) vs. East Carolina (5-7), 8 p.m.
No. 17 Kansas (9-3) vs. Davidson (8-3), 8 p.m.
No. 20 Illinois (8-3) vs. Missouri (10-2) at St. Louis, 8 p.m.
No. 21 Virginia (10-1) vs. American (7-5), 6 p.m.
No. 23 Georgia (10-1) vs. West Georgia (6-5), 2 p.m.
Sunday’s Games
No. 7 Gonzaga (12-1) at Pepperdine (5-8), 8 p.m.
No. 15 Texas Tech (9-3) vs. Winthrop (8-6), 2 p.m.
