NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Sunday’s Games
No. 2 Michigan (10-0) vs. La Salle (4-8), 4 p.m.
No. 4 Iowa State (11-0) vs. Long Beach State (3-9), 6 p.m.
No. 5 UConn (11-1) at DePaul (8-4), 4:30 p.m.
No. 7 Gonzaga (11-1) vs. Oregon (6-5) at Portland, Ore., 6 p.m.
No. 13 Vanderbilt (11-0) at Wake Forest (9-3), 1 p.m.
No. 15 Nebraska (11-0) vs. North Dakota (5-9), 8 p.m.
No. 16 Alabama (8-3) vs. Kennesaw State (8-3) at Huntsville, Ala., 2 p.m.
No. 20 Tennessee (8-3) vs. Gardner-Webb (2-12), 3 p.m.
No. 23 Florida (7-4) vs. Colgate (6-5), Noon
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.