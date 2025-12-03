NCAA Men’s Basketball Top 25 Schedule

All Times EST
Wednesday’s Games
No. 6 Louisville (7-0) at No. 25 Arkansas (5-2), 7:15 p.m.
No. 9 BYU (6-1) vs. California Baptist (7-1) at Salt Lake City, 9 p.m.
No. 10 Iowa State (7-0) vs. Alcorn State (1-8), 8 p.m.
No. 12 Alabama (5-2) vs. Clemson (7-1), 7:15 p.m.
No. 17 Vanderbilt (8-0) vs. SMU (8-0), 9:15 p.m.
No. 20 Auburn (6-2) vs. North Carolina State (5-2), 9:15 p.m.
No. 22 Indiana (7-0) at Minnesota (4-4), 7 p.m.
Friday’s Games
No. 5 UConn (7-1) vs. East Texas A&M (4-3), 7:30 p.m.
No. 11 Gonzaga (7-1) vs. No. 18 Kentucky (5-3) at Nashville, Tenn., 7 p.m.
Saturday’s Games
No. 1 Purdue (8-0) vs. No. 10 Iowa State (7-0), Noon
No. 2 Arizona (7-0) vs. No. 20 Auburn (6-2), 10 p.m.
No. 3 Michigan (7-0) vs. Rutgers (5-4), 4 p.m.
No. 4 Duke (9-0) at No. 7 Michigan State (8-0), Noon
No. 6 Louisville (7-0) vs. No. 22 Indiana (7-0) at Indianapolis, 2 p.m.
No. 8 Houston (7-1) vs. Florida State (5-3) at Houston, 8 p.m.
No. 13 Tennessee (7-2) vs. No. 14 Illinois (6-2) at Nashville, Tenn., 8 p.m.
No. 23 St. John’s (4-3) vs. Ole Miss (5-3), 8 p.m.
No. 24 USC (8-0) vs. Washington (5-2), 6 p.m.
No. 25 Arkansas (5-2) vs. Fresno State (6-3) at North Little Rock, Ark., 4 p.m.
Sunday’s Games
No. 11 Gonzaga (7-1) vs. North Florida (2-6), 9 p.m.
No. 12 Alabama (5-2) vs. UTSA (4-4), 2 p.m.
No. 16 North Carolina (7-1) vs. Georgetown (5-2), 5 p.m.
No. 19 Texas Tech (6-2) vs. LSU (7-0) at Fort Worth, Texas, 3 p.m.
No. 21 Kansas (6-3) vs. Missouri (8-1) at Kansas City, Mo., 1 p.m.
