NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Arizona (11-0) beat Abilene Christian 96-62; beat San Diego State 68-45.
No. 2 Michigan (11-0) beat La Salle 102-50.
No. 3 Duke (11-1) beat Lipscomb 97-73; lost to No. 19 Texas Tech 82-81.
No. 4 Iowa State (12-0) beat Long Beach State 91-60.
No. 5 UConn (12-1) beat Butler 79-60; beat DePaul 72-54.
No. 6 Purdue (11-1) beat No. 21 Auburn 88-60.
No. 7 Gonzaga (12-1) beat Campbell 98-70; beat Oregon 91-82.
No. 8 Houston (11-1) beat No. 14 Arkansas 94-85.
No. 9 Michigan State (11-1) beat Toledo 92-69; beat Oakland 79-70.
No. 10 BYU (11-1) beat Pacific 93-57; beat Abilene Christian 85-67.
No. 11 Louisville (10-2) lost to No. 20 Tennessee 83-62; beat Montana 94-54.
No. 12 North Carolina (11-1) beat East Tennessee State 77-58; beat Ohio State 71-70.
No. 13 Vanderbilt (12-0) beat Memphis 77-70, OT; beat Wake Forest 98-67.
No. 14 Arkansas (9-3) beat Queens 108-80; lost to No. 8 Houston 94-85.
No. 15 Nebraska (12-0) beat North Dakota 78-55.
No. 16 Alabama (9-3) beat South Florida 104-93; beat Kennesaw State 92-81.
No. 17 Kansas (9-3) beat Towson 73-49.
No. 18 Illinois (8-3) did not play.
No. 19 Texas Tech (9-3) beat Northern Colorado 101-90; beat No. 3 Duke 82-81.
No. 20 Tennessee (9-3) beat No. 11 Louisville 83-62; beat Gardner-Webb 94-52.
No. 21 Auburn (8-4) lost to No. 6 Purdue 88-60.
No. 22 St. John’s (7-4) beat DePaul 79-66; lost to Kentucky 78-66.
No. 23 Virginia (10-1) beat Maryland 80-72.
No. 23 Florida (8-4) beat St. Francis (PA) 102-61; beat Colgate 90-60.
No. 25 Georgia (10-1) beat Western Carolina 112-82.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.