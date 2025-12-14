NCAA Men’s Basketball Top 25 Fared-Week

No. 1 Arizona (9-0) beat No. 12 Alabama 96-75.
No. 2 Michigan (10-0) beat Villanova 89-61; beat Maryland 101-83.
No. 3 Duke (10-0) did not play.
No. 4 Iowa State (11-0) beat Iowa 66-62; beat Eastern Illinois 78-53.
No. 5 UConn (10-1) beat No. 18 Florida 77-73; beat Texas 71-63.
No. 6 Purdue (10-1) beat Minnesota 85-57; beat Marquette 79-59.
No. 7 Houston (10-1) beat Jackson State 80-38; beat New Orleans 99-57.
No. 8 Gonzaga (10-1) beat No. 25 UCLA 82-72.
No. 9 Michigan State (9-1) beat Penn State 76-72.
No. 10 BYU (9-1) beat Clemson 67-64; beat UC Riverside 100-53.
No. 11 Louisville (9-1) beat Memphis 99-73.
No. 12 Alabama (7-3) lost to No. 1 Arizona 96-75.
No. 13 Illinois (8-3) beat Ohio State 88-80; lost to No. 23 Nebraska 83-80.
No. 14 North Carolina (9-1) beat USC Upstate 80-62.
No. 15 Vanderbilt (10-0) beat Central Arkansas 83-72.
No. 16 Texas Tech (7-3) lost to No. 17 Arkansas 93-86.
No. 17 Arkansas (8-2) beat No. 16 Texas Tech 93-86.
No. 18 Florida (6-4) lost to No. 5 UConn 77-73; beat George Washington 80-70.
No. 19 Kansas (8-3) beat North Carolina State 77-76, OT.
No. 20 Tennessee (7-3) did not play.
No. 21 Auburn (8-3) beat Chattanooga 92-78.
No. 22 St. John’s (6-3) beat Iona 91-64.
No. 23 Nebraska (11-0) beat Wisconsin 90-60; beat No. 13 Illinois 83-80.
No. 24 Virginia (9-1) beat Maryland-Eastern Shore 84-60.
No. 25 UCLA (7-3) lost to No. 8 Gonzaga 82-72.
