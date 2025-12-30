NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Arizona (13-0) did not play. Next: at Utah, Saturday.
No. 2 Michigan (12-0) did not play. Next: vs. No. 24 USC, Friday.
No. 3 Iowa State (13-0) did not play. Next: vs. West Virginia, Friday.
No. 4 UConn (12-1) did not play. Next: at Xavier, Wednesday.
No. 5 Purdue (12-1) did not play. Next: at Wisconsin, Saturday.
No. 6 Duke (11-1) did not play. Next: vs. Georgia Tech, Wednesday.
No. 7 Gonzaga (13-1) at San Diego. Next: vs. Seattle, Friday.
No. 8 Houston (12-1) did not play. Next: at Cincinnati, Saturday.
No. 9 Michigan State (12-1) did not play. Next: at No. 13 Nebraska, Friday.
No. 10 BYU (12-1) did not play. Next: at Kansas State, Saturday.
No. 11 Vanderbilt (13-0) did not play. Next: at South Carolina, Saturday.
No. 12 North Carolina (13-1) beat Florida State 79-66. Next: at SMU, Saturday.
No. 13 Nebraska (12-0) vs. New Hampshire. Next: vs. No. 9 Michigan State, Friday.
No. 14 Alabama (10-3) did not play. Next: vs. Kentucky, Saturday.
No. 15 Texas Tech (10-3) did not play. Next: vs. Oklahoma State, Saturday.
No. 16 Louisville (10-2) at California. Next: at Stanford, Friday.
No. 17 Kansas (10-3) did not play. Next: at UCF, Saturday.
No. 18 Arkansas (10-3) did not play. Next: vs. No. 19 Tennessee, Saturday.
No. 19 Tennessee (9-3) vs. South Carolina State. Next: at No. 18 Arkansas, Saturday.
No. 20 Illinois (10-3) did not play. Next: at Penn State, Saturday.
No. 21 Virginia (11-1) did not play. Next: at Virginia Tech, Wednesday.
No. 22 Florida (9-4) did not play. Next: at Missouri, Saturday.
No. 23 Georgia (12-1) did not play. Next: vs. Auburn, Saturday.
No. 24 USC (12-1) did not play. Next: at No. 2 Michigan, Friday.
No. 25 Iowa (11-2) did not play. Next: vs. UCLA, Saturday.
