NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 Arizona (12-0) did not play. Next: at Utah, Saturday.
No. 2 Michigan (11-0) did not play. Next: vs. No. 24 USC, Friday.
No. 3 Iowa State (12-0) did not play. Next: vs. West Virginia, Friday.
No. 4 UConn (12-1) did not play. Next: at Xavier, Wednesday.
No. 5 Purdue (11-1) did not play. Next: at Wisconsin, Saturday.
No. 6 Duke (11-1) did not play. Next: vs. Georgia Tech, Wednesday.
No. 7 Gonzaga (12-1) beat Pepperdine 96-56. Next: at San Diego, Tuesday.
No. 8 Houston (11-1) did not play. Next: at Cincinnati, Saturday.
No. 9 Michigan State (11-1) did not play. Next: at No. 13 Nebraska, Friday.
No. 10 BYU (12-1) did not play. Next: at Kansas State, Saturday.
No. 11 Vanderbilt (12-0) did not play. Next: at South Carolina, Saturday.
No. 12 North Carolina (12-1) did not play. Next: vs. Florida State, Tuesday.
No. 13 Nebraska (12-0) did not play. Next: vs. New Hampshire, Tuesday.
No. 14 Alabama (9-3) did not play. Next: vs. Kentucky, Saturday.
No. 15 Texas Tech (10-3) beat Winthrop 87-57. Next: vs. Oklahoma State, Saturday.
No. 16 Louisville (10-2) did not play. Next: at California, Tuesday.
No. 17 Kansas (10-3) did not play. Next: at UCF, Saturday.
No. 18 Arkansas (9-3) did not play. Next: vs. No. 19 Tennessee, Saturday.
No. 19 Tennessee (9-3) did not play. Next: vs. South Carolina State, Tuesday.
No. 20 Illinois (9-3) did not play. Next: at Penn State, Saturday.
No. 21 Virginia (11-1) did not play. Next: at Virginia Tech, Wednesday.
No. 22 Florida (8-4) did not play. Next: at Missouri, Saturday.
No. 23 Georgia (11-1) did not play. Next: vs. Auburn, Saturday.
No. 24 USC (12-1) did not play. Next: at No. 2 Michigan, Friday.
No. 25 Iowa (10-2) did not play. Next: vs. UCLA, Saturday.
